डिफेंस कंपनियों के शेयरों में आई तूफानी तेजी, 13% तक उछल गया शेयर का दाम

डिफेंस कंपनियों के शेयर शुक्रवार को रॉकेट बन गए हैं। डिफेंस कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को 13% तक की तेजी देखने को मिली है। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर 13% से अधिक के उछाल के साथ 1737.95 रुपये पर पहुंच गए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 01:37 PM
डिफेंस कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को धुआंधार तेजी देखने को मिली है। डिफेंस कंपनियों के शेयर 13 पर्सेंट तक उछल गए हैं। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज, भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL), एस्ट्रा माइक्रोवेब प्रॉडक्ट्स, मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल (BEML), अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, पारस डिफेंस, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स (GRSE) और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर शुक्रवार को 13 पर्सेंट तक चढ़ गए हैं।

13% चढ़ गए एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी एमटीएआर टेक्नोलॉजीज (MTAR Technologies) के शेयर शुक्रवार को 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1737.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। एमटीएआर टेक्नोलॉजीज को क्लीन एनर्जी (फ्यूल सेल्स सेगमेंट) में 386 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। टोटल ऑर्डर में से 205 करोड़ रुपये के ऑर्डर वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही तक पूरे किए जाने हैं। वहीं, बाकी के ऑर्डर वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में पूरा किया जाना है।

6% से अधिक उछले आकाश मिसाइल बनाने वाली कंपनी के शेयर
आकाश मिसाइल सिस्टम बनाने वाली कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) के शेयर शुक्रवार को 6 पर्सेंट से अधिक चढ़कर 1577.10 रुपये पर पहुंच गए। मिनी रत्न कंपनी BEML लिमिटेड के शेयरों में भी 8 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर 7 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 321.60 रुपये पर जा पहुंचे। कंपनी के शेयरों ने शुक्रवार को 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया है।

शिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में भी जबरदस्त तेजी
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के शेयरों में भी शुक्रवार को अच्छी तेजी आई है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयर शुक्रवार को BSE में 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 2564.25 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वहीं, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर शुक्रवार को करीब 5 पर्सेंट चढ़कर 2939.45 रुपये पर पहुंच गए हैं।

