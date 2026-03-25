5 साल में 2200% रिटर्न देने वाला डिफेंस स्टॉक नए ऑर्डर मिलने की खबर से आज 14% उछला

Multibagger Stocks: एक छोटे से डिफेंस स्टॉक Avantel ने एक बार फिर निवेशकों का ध्यान खींचा है। इस शेयर ने पिछले पांच साल में करीब 2200% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और अब नए ऑर्डर मिलने की खबर के बाद इसमें करीब 14% की तेज उछाल देखने को मिली है।

भारतीय शेयर बाजार में एक छोटे से डिफेंस स्टॉक Avantel ने एक बार फिर निवेशकों का ध्यान खींचा है। इस शेयर ने पिछले पांच साल में करीब 2200% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और अब नए ऑर्डर मिलने की खबर के बाद इसमें करीब 14% की तेज उछाल देखने को मिली है। बीएसई पर आज शुरुआती कारोबार में यह स्मॉल-कैप स्टॉक 14.8% बढ़कर ₹138.90 पर पहुंच गया।

ऑर्डर मिलते ही शेयर में जोरदार तेजी कंपनी को हाल ही में डिफेंस सेक्टर से जुड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं, जिसके बाद शेयर में खरीदारी बढ़ गई। बाजार खुलते ही स्टॉक तेजी से चढ़ा और निवेशकों ने इसमें जमकर पैसा लगाया। 25 मार्च को बीएसई और एनएसई पर कंपनी के लगभग 77 लाख इक्विटी शेयरों का आदान-प्रदान किया गया, जबकि इसकी एक सप्ताह की औसत ट्रेडिंग मात्रा 16 लाख शेयरों और एक महीने की औसत मात्रा 13 लाख शेयरों की थी। एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी, अवंतेल ने कहा कि उसे जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लिमिटेड से 459.90 करोड़ रुपये का कांट्रैक्ट मिला है। डिफेंस सेक्टर में बढ़ती सरकारी ऑर्डर बुक और ‘मेक इन इंडिया’ पर जोर के चलते इस तरह के शेयरों में लगातार रुचि बनी हुई है।

5 साल में मल्टीबैगर: ₹1 लाख बन गए 23 लाख इस स्टॉक की सबसे बड़ी खासियत इसका लंबी अवधि का रिटर्न है। पिछले पांच साल में इसने करीब 2200% तक का रिटर्न दिया है, यानी अगर किसी निवेशक ने इसमें ₹1 लाख लगाए होते, तो आज वह रकम कई गुना बढ़ चुकी होती। यह इसे एक सच्चा मल्टीबैगर स्टॉक बनाता है, जिसने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।

हालांकि, इस शेयर की कीमत एक महीने में 7% और साल-दर-साल (YTD) आधार पर 14% की गिरावट आई है। छह महीनों में डिफेंस स्टॉक में 25% की गिरावट आई है, लेकिन पिछले दो वर्षों में 38% की वृद्धि हुई है। स्मॉलकैप स्टॉक ने तीन वर्षों में 447% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, और पांच वर्षों में 2,246% का चौंका देने वाला रिटर्न दिया है।

डिफेंस सेक्टर में क्यों है इतना दम? डिफेंस सेक्टर में तेजी की मुख्य वजहें हैं, भारत का रक्षा बजट लगातार बढ़ना, घरेलू उत्पादन पर जोर और निजी कंपनियों को मिल रहे बड़े ऑर्डर। सरकार की नीतियों और DRDO जैसे संस्थानों के साथ काम करने वाली कंपनियों को लगातार नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, जिससे उनकी ग्रोथ तेज हो रही है।