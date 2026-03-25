5 साल में 2200% रिटर्न देने वाला डिफेंस स्टॉक नए ऑर्डर मिलने की खबर से आज 14% उछला
Multibagger Stocks: एक छोटे से डिफेंस स्टॉक Avantel ने एक बार फिर निवेशकों का ध्यान खींचा है। इस शेयर ने पिछले पांच साल में करीब 2200% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और अब नए ऑर्डर मिलने की खबर के बाद इसमें करीब 14% की तेज उछाल देखने को मिली है।
भारतीय शेयर बाजार में एक छोटे से डिफेंस स्टॉक Avantel ने एक बार फिर निवेशकों का ध्यान खींचा है। इस शेयर ने पिछले पांच साल में करीब 2200% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और अब नए ऑर्डर मिलने की खबर के बाद इसमें करीब 14% की तेज उछाल देखने को मिली है। बीएसई पर आज शुरुआती कारोबार में यह स्मॉल-कैप स्टॉक 14.8% बढ़कर ₹138.90 पर पहुंच गया।
ऑर्डर मिलते ही शेयर में जोरदार तेजी
कंपनी को हाल ही में डिफेंस सेक्टर से जुड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं, जिसके बाद शेयर में खरीदारी बढ़ गई। बाजार खुलते ही स्टॉक तेजी से चढ़ा और निवेशकों ने इसमें जमकर पैसा लगाया। 25 मार्च को बीएसई और एनएसई पर कंपनी के लगभग 77 लाख इक्विटी शेयरों का आदान-प्रदान किया गया, जबकि इसकी एक सप्ताह की औसत ट्रेडिंग मात्रा 16 लाख शेयरों और एक महीने की औसत मात्रा 13 लाख शेयरों की थी। एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी, अवंतेल ने कहा कि उसे जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लिमिटेड से 459.90 करोड़ रुपये का कांट्रैक्ट मिला है। डिफेंस सेक्टर में बढ़ती सरकारी ऑर्डर बुक और ‘मेक इन इंडिया’ पर जोर के चलते इस तरह के शेयरों में लगातार रुचि बनी हुई है।
5 साल में मल्टीबैगर: ₹1 लाख बन गए 23 लाख
इस स्टॉक की सबसे बड़ी खासियत इसका लंबी अवधि का रिटर्न है। पिछले पांच साल में इसने करीब 2200% तक का रिटर्न दिया है, यानी अगर किसी निवेशक ने इसमें ₹1 लाख लगाए होते, तो आज वह रकम कई गुना बढ़ चुकी होती। यह इसे एक सच्चा मल्टीबैगर स्टॉक बनाता है, जिसने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।
हालांकि, इस शेयर की कीमत एक महीने में 7% और साल-दर-साल (YTD) आधार पर 14% की गिरावट आई है। छह महीनों में डिफेंस स्टॉक में 25% की गिरावट आई है, लेकिन पिछले दो वर्षों में 38% की वृद्धि हुई है। स्मॉलकैप स्टॉक ने तीन वर्षों में 447% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, और पांच वर्षों में 2,246% का चौंका देने वाला रिटर्न दिया है।
डिफेंस सेक्टर में क्यों है इतना दम?
डिफेंस सेक्टर में तेजी की मुख्य वजहें हैं, भारत का रक्षा बजट लगातार बढ़ना, घरेलू उत्पादन पर जोर और निजी कंपनियों को मिल रहे बड़े ऑर्डर। सरकार की नीतियों और DRDO जैसे संस्थानों के साथ काम करने वाली कंपनियों को लगातार नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, जिससे उनकी ग्रोथ तेज हो रही है।
आगे क्या है संकेत?
विशेषज्ञों का मानना है कि डिफेंस सेक्टर अभी भी लंबी अवधि के लिए मजबूत बना हुआ है। हालांकि, इतनी बड़ी तेजी के बाद शॉर्ट टर्म में मुनाफावसूली भी देखने को मिल सकती है। इसलिए निवेशकों को जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय सही स्तर का इंतजार करना चाहिए।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।और पढ़ें