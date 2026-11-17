डिफेंस स्टॉक सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स में 5% की उछाल, स्पेन की दिग्गज कंपनी से साझेदारी कर रही कमाल
मुख्य बातें
- शेयर बाजार में लिस्टेड सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने स्पेन की EM एंड E ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है
- इस खबर के बाद शेयर 5 प्रतिशत उछलकर 917.75 रुपये पर पहुंच गया
Sigma Advanced Systems Share Price: डिफेंस सेक्टर की कंपनी सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स ने स्पेन की कंपनी EM एंड E ग्रुप के साथ स्ट्रेटजिक ज्वाइंट वेंचर बनाया है। इस साझेदारी के तहत भारत में आधुनिक रक्षा उपकरणों का निर्माण और विकास किया जाएगा। कंपनी ने बताया कि ज्वाइंट वेंचर का ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। इस खबर के बाद शेयर 5 प्रतिशत उछलकर 917.75 रुपये पर पहुंच गया।
शेयर बाजार में लिस्टेड सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने स्पेन की EM एंड E ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी का मकसद भारत में स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना और आधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी के निर्माण की क्षमता विकसित करना है।
इस ज्वाइंट वेंचर का मुख्यालय भारत में है। यह दोनों कंपनियों की तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को एक साथ लाएगा। इसमें स्पेन की EM एंड E ग्रुप अपनी रक्षा तकनीक और उत्पादों की विशेषज्ञता देगी, जबकि सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसेलिटीज, इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमताओं का इस्तेमाल करेगी।
किन रक्षा उपकरणों का होगा निर्माण?
इस साझेदारी के तहत कई आधुनिक डिफेंस सिस्टम पर काम किया जाएगा। जिनमें रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होने वाले वेपन सिस्टम, तोपों, रॉकेट और मोर्टार के लिए गोला-बारूद गाइडेंस सिस्टम, मोर्टार कैरियर सिस्टम, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स और आधुनिक रक्षा उपकरण शमिल हैं।
सिर्फ असेंबली नहीं, भारत में टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी
इस ज्वाइंट वेंचर की खास बात यह है कि इसका उद्देश्य केवल विदेश में विकसित रक्षा उपकरणों को भारत में असेंबल करना नहीं है। दोनों कंपनियां भारत में इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्षमताएं भी विकसित करेंगी।
इसके लिए सिग्मा की मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और टेस्टिंग सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे घरेलू स्तर पर रक्षा उपकरणों के निर्माण में स्वदेशी हिस्सेदारी बढ़ाने और भारतीय सप्लायर इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
विदेशी बाजारों में भी कारोबार बढ़ाने की तैयारी
शुरुआती फोकस भारतीय रक्षा बाजार पर रहेगा। हालांकि, भविष्य में यह ज्वाइंट वेंचर यूरोप और दूसरे मित्र देशों के बाजारों में भी कारोबार के अवसर तलाशेगा। इससे भारत को रक्षा उपकरणों के निर्माण और निर्यात के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
कंपनी के बोर्ड में भी बड़े बदलाव
सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स ने अपने कारोबार के विस्तार के साथ बोर्ड में भी बदलाव किए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू (रिटायर्ड), जो सेना के पूर्व वाइस चीफ रह चुके हैं, को बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा अमारा राजा ग्रुप के को-फाउंडर और चेयरमैन गल्ला जयदेव तथा DRDO की पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. उर्कावलन जेया संथी को स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। ये नियुक्तियां 6 नवंबर 2026 से प्रभावी हैं।
कंपनी के लिए क्यों अहम है यह साझेदारी?
सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स अब केवल रक्षा उपकरणों के कलपुर्जे और सब-सिस्टम बनाने वाली कंपनी तक सीमित नहीं रहना चाहती। कंपनी की योजना एयरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनी के रूप में अपनी पहचान बनाने की है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें