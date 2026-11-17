मुख्य बातें

सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसेलिटीज, इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमताओं का इस्तेमाल करेगी।

Sigma Advanced Systems Share Price: डिफेंस सेक्टर की कंपनी सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स ने स्पेन की कंपनी EM एंड E ग्रुप के साथ स्ट्रेटजिक ज्वाइंट वेंचर बनाया है। इस साझेदारी के तहत भारत में आधुनिक रक्षा उपकरणों का निर्माण और विकास किया जाएगा। कंपनी ने बताया कि ज्वाइंट वेंचर का ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। इस खबर के बाद शेयर 5 प्रतिशत उछलकर 917.75 रुपये पर पहुंच गया।

शेयर बाजार में लिस्टेड सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने स्पेन की EM एंड E ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी का मकसद भारत में स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना और आधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी के निर्माण की क्षमता विकसित करना है।

इस ज्वाइंट वेंचर का मुख्यालय भारत में है। यह दोनों कंपनियों की तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को एक साथ लाएगा। इसमें स्पेन की EM एंड E ग्रुप अपनी रक्षा तकनीक और उत्पादों की विशेषज्ञता देगी, जबकि सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसेलिटीज, इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमताओं का इस्तेमाल करेगी।

किन रक्षा उपकरणों का होगा निर्माण? इस साझेदारी के तहत कई आधुनिक डिफेंस सिस्टम पर काम किया जाएगा। जिनमें रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होने वाले वेपन सिस्टम, तोपों, रॉकेट और मोर्टार के लिए गोला-बारूद गाइडेंस सिस्टम, मोर्टार कैरियर सिस्टम, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स और आधुनिक रक्षा उपकरण शमिल हैं।

सिर्फ असेंबली नहीं, भारत में टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी इस ज्वाइंट वेंचर की खास बात यह है कि इसका उद्देश्य केवल विदेश में विकसित रक्षा उपकरणों को भारत में असेंबल करना नहीं है। दोनों कंपनियां भारत में इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्षमताएं भी विकसित करेंगी।

इसके लिए सिग्मा की मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और टेस्टिंग सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे घरेलू स्तर पर रक्षा उपकरणों के निर्माण में स्वदेशी हिस्सेदारी बढ़ाने और भारतीय सप्लायर इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

विदेशी बाजारों में भी कारोबार बढ़ाने की तैयारी शुरुआती फोकस भारतीय रक्षा बाजार पर रहेगा। हालांकि, भविष्य में यह ज्वाइंट वेंचर यूरोप और दूसरे मित्र देशों के बाजारों में भी कारोबार के अवसर तलाशेगा। इससे भारत को रक्षा उपकरणों के निर्माण और निर्यात के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

कंपनी के बोर्ड में भी बड़े बदलाव सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स ने अपने कारोबार के विस्तार के साथ बोर्ड में भी बदलाव किए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू (रिटायर्ड), जो सेना के पूर्व वाइस चीफ रह चुके हैं, को बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा अमारा राजा ग्रुप के को-फाउंडर और चेयरमैन गल्ला जयदेव तथा DRDO की पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. उर्कावलन जेया संथी को स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। ये नियुक्तियां 6 नवंबर 2026 से प्रभावी हैं।

कंपनी के लिए क्यों अहम है यह साझेदारी? सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स अब केवल रक्षा उपकरणों के कलपुर्जे और सब-सिस्टम बनाने वाली कंपनी तक सीमित नहीं रहना चाहती। कंपनी की योजना एयरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनी के रूप में अपनी पहचान बनाने की है।