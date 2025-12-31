420 करोड़ रुपये के ऑर्डर के बाद इस डिफेंस स्टॉक की दहाड़, 5 साल में 2079% का रिटर्न

संक्षेप: Multibagger defence stock: अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने कोल इंडिया की सहायक कंपनी से 420 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण ऑर्डर के बाद अपने शेयर में 5 प्रतिशत की बढ़त देखी। शेयर में पिछले पांच वर्षों में 2079% की वृद्धि दर्ज की गई।

डिफेंस सेक्टर की मल्टीबैगर कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर की कीमत में बुधवार, 31 दिसंबर को 5 प्रतिशत की छलांग लग गई। यह उछाल कंपनी को कोल इंडिया की सहायक कंपनी से मिले 420 करोड़ रुपये के ऑर्डर के बाद देखने को मिली। कंपनी ने कहा कि उसकी सहायक कंपनी आईडीएल एक्सप्लोसिव्स को कोल इंडिया की सहायक कंपनियों को बल्क एक्सप्लोसिव्स की आपूर्ति के लिए 419.39 करोड़ रुपये का रनिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है।

साथ ही, कार्ट्रिज एक्सप्लोसिव्स की आपूर्ति के लिए 1.5 करोड़ रुपये का एक निर्यात ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है। कंपनी ने बीएसई के लिए एक फाइलिंग में स्पष्ट किया कि इन ऑर्डरों का कुल मूल्य 4208.96 मिलियन रुपये (करीब 4208.96 करोड़ रुपये) है।

हाल में मिले अन्य ऑर्डर इससे पिछले हफ्ते 26 दिसंबर को भी कंपनी ने एक निजी कंपनी से रक्षा मंत्रालय को डिलीवर करने के लिए अनमैंड एरियल सिस्टम्स की आपूर्ति का 100.25 करोड़ रुपये का ऑर्डर हासिल किया था। इन नए ऑर्डरों से कंपनी का ऑर्डर बुक और मजबूत हुआ है, जो सितंबर क्वार्टर के अंत तक 7,850 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था। मजबूत ऑर्डर बुक से आगामी क्वार्टर में कंपनी की आय की दृश्यता बेहतर हुई है और कमाई में स्थिरता आने की उम्मीद है।

कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन सितंबर क्वार्टर (दूसरा तिमाही) में कंपनी का राजस्व 40 प्रतिशत बढ़कर 2,253 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि लाभ में 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 300 करोड़ रुपये हो गया।

शेयर कीमत का रुझान नवीनतम ऑर्डर मिलने की खबर के बाद, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का शेयर बीएसई पर लगभग 5 प्रतिशत बढ़कर 272.50 रुपये प्रति शेयर के दिन के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसने अपनी दो दिन की गिरावट को भी रोक दिया। हालांकि, इससे पहले यह मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक लगातार छह सत्रों तक तेजी के रुख में था, जिससे निवेशकों ने मुनाफा वसूला होगा।

लंबी अवधि का रिटर्न इस साल अब तक, डिफेंस स्टॉक्स में मजबूती के बीच अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस छोटे कैप वाले मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक में वर्ष-दर-अब तक (YTD) 124 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि एक साल में यह 134 प्रतिशत बढ़ा है। पांच वर्षों की अवधि में कंपनी का रिटर्न और भी प्रभावशाली रहा है, जिसमें 2079 प्रतिशत की उछाल दर्ज की।