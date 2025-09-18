लगातार 8 सेशन से दहाड़ रहा है यह डिफेंस स्टॉक, 5 साल में 3,480% का रिटर्न

Multibagger Defence Stock: 5 साल में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स शेयर ने लगभग 3,480% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले साल 27 दिसंबर को कंपनी ने अपने शेयर का 1:2 का स्प्लिट भी किया था, यानी ₹10 अंकित मूल्य वाले एक शेयर को दो शेयरों में बांट दिया गया, जिनकी फेस वैल्यू अब ₹5 है।

Multibagger Defence Stock: डिफेंस स्टॉक मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर लगातार आठवें सत्र में भी सरपट भाग रहे हैं। आज सुबह के कारोबार में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स का शेयर मजबूती से चल रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सुबह के कारोबार में यह आधा प्रतिशत से भी ज्यादा ऊपर चला गया। शेयर ने ₹3,008.50 के भाव से अपनी शुरुआत की, जो इसके पिछले दिन के बंद भाव ₹2,997 से ऊपर है और फिर सुबह में यह 0.70% की बढ़त के साथ ₹3,017.90 के दिन के उच्चतम स्तर को छू गया।

सालाना प्रदर्शन और रिटर्न इस साल की शुरुआत से अब तक, इस शेयर ने निवेशकों को 34% का हेल्दी रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में यह 44% की वृद्धि के साथ चमका है। इस दौरान, इसने 29 मई को ₹3,775 का 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर और 19 फरवरी को ₹1,918.05 का निचला स्तर देखा, लेकिन असली जबरदस्त कहानी तो लॉन्ग टर्म की है।

5 साल में इस शेयर ने लगभग 3,480% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले साल 27 दिसंबर को कंपनी ने अपने शेयर का 1:2 का स्प्लिट भी किया था, यानी ₹10 अंकित मूल्य वाले एक शेयर को दो शेयरों में बांट दिया गया, जिनकी फेस वैल्यू अब ₹5 है।

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स एक नवरत्न कंपनी है और भारत की एक प्रमुख रक्षा कंपनी है जो पनडुब्बियों जैसे क्रिटिकल सी डिफेंस एसेट्स का निर्माण करती है। हाल ही में, मजबूत मांग की संभावनाओं और रक्षा क्षेत्र पर सरकार के बढ़े हुए फोकस के कारण मझगांव डॉक समेत कई अन्य रक्षा स्टॉक्स में स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिला है।

क्यों है अच्छा प्रदर्शन? ब्रोकरेज फर्म ग्लोब कैपिटल मार्केट ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 के दौरान, वार्षिक रक्षा उत्पादन लगभग ₹1.51 लाख करोड़ के नए रिकॉर्ड पर पहुंचा, जो पिछले साल की तुलना में 18% की वृद्धि दर्शाता है। निर्यात भी ₹23,622 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। केंद्र सरकार के बजट FY26 में रक्षा के लिए ₹6.81 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं।

इसमें से ₹1.80 लाख करोड़ capex और आधुनिकीकरण के लिए समर्पित है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कैपिटल बजट का 75% हिस्सा घरेलू खरीद के लिए रिजर्व है, जिससे मझगांव डॉक जैसे लोकल मैन्युफैचर्रस को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज का टार्गेट और रेटिंग ग्लोब कैपिटल मार्केट ने इस स्टॉक पर 'ओवरवेट' की रेटिंग बरकरार रखते हुए ₹3,920 का टार्गेट प्राइस रखा है। यह 17 सितंबर को NSE पर शेयर के बंद भाव ₹2,997 से 31% की संभावित अपसाइड का संकेत देता है। ब्रोकरेज ने कहा, "FY25 के अंत तक इसका ₹32,260 करोड़ का मजबूत ऑर्डर बुक है। हम FY27E के लिए PE 40 के आधार पर टार्गेट प्राइस ₹3,920 पर 'ओवरवेट' रेटिंग बनाए हुए हैं।"

SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी शोध विश्लेषक शितिज गांधी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मझगांव डॉक के शेयर ने ₹2,700 के स्तर से, जिसे 200-दिवसीय EMA का समर्थन प्राप्त था, एक तेज रिकवरी दिखाई है और हाल के सेशन में अच्छी रैली की है।

गांधी ने कहा, "वर्तमान में, शेयर ₹3,050–3,100 के निशान के ठीक नीचे मंडरा रहा है, जो अब एक निर्णयक रेजिसटेंट जोन के रूप में कार्य कर रहा है। ₹3,100 को पार करने में प्रॉफिट बुकिंग को आमंत्रित कर सकती है, जिसमें तत्काल सपोर्ट ₹2,850–2,900 के आसपास और उसके बाद ₹2,700 पर स्ट्रांग डिमांड देखने को मिल सकती है।"

निवेशकों के लिए सलाह चॉइस ब्रोकिंग के डेरिवेटिव विश्लेषक हार्दिक मातालिया का मानना है कि यदि शेयर ₹3,000 के निशान से ऊपर सस्टेन करने और टिकने में कामयाब होता है, तो यह फ्रेश बायिंग को ट्रिगर कर सकता है।