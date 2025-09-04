Defense Stock Apollo Micro Systems turned 1 lakh rupee into 27 lakh in 4 year 4 साल में ही 1 लाख रुपये के बना दिए 27 लाख, इस डिफेंस स्टॉक ने किया मालामाल, Business Hindi News - Hindustan
4 साल में ही 1 लाख रुपये के बना दिए 27 लाख, इस डिफेंस स्टॉक ने किया मालामाल

अगर किसी व्यक्ति ने 3 सितंबर 2021 को अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो एक लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 27.45 लाख रुपये होती।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 08:20 PM
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों ने 4 साल में ही लोगों को मालामाल कर दिया है। कंपनी के शेयरों ने छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों ने चार साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 27 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। मल्टीबैगर कंपनी अपने शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने साल 2023 में अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा था।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 27 लाख रुपये
डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 3 सितंबर 2021 को 11.39 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 4 सितंबर 2025 को BSE में 312.70 रुपये पर बंद हुए हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 4 साल में 2655 पर्सेंट की तूफानी तेजी आई है। अगर किसी व्यक्ति ने 3 सितंबर 2021 को अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो एक लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 27.45 लाख रुपये होती।

एक साल में 207% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर पिछले एक साल में 207 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 4 सितंबर 2024 को 101.99 रुपये पर थे। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 4 सितंबर 2025 को 312.70 रुपये पर बंद हुए हैं। इस साल अब तक अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 160 पर्सेंट की तूफानी तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले छह महीने में कंपनी के शेयर 181 पर्सेंट चढ़ गए हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 315 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 88.10 रुपये है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का मार्केट कैप गुरुवार को 10,429 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

