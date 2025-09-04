4 साल में ही 1 लाख रुपये के बना दिए 27 लाख, इस डिफेंस स्टॉक ने किया मालामाल

अगर किसी व्यक्ति ने 3 सितंबर 2021 को अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो एक लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 27.45 लाख रुपये होती।

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों ने 4 साल में ही लोगों को मालामाल कर दिया है। कंपनी के शेयरों ने छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों ने चार साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 27 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। मल्टीबैगर कंपनी अपने शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने साल 2023 में अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा था।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 27 लाख रुपये

डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 3 सितंबर 2021 को 11.39 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 4 सितंबर 2025 को BSE में 312.70 रुपये पर बंद हुए हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 4 साल में 2655 पर्सेंट की तूफानी तेजी आई है। अगर किसी व्यक्ति ने 3 सितंबर 2021 को अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो एक लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 27.45 लाख रुपये होती।