रॉकेट सा उड़ रहा डिफेंस शेयर, बना दिया नया रिकॉर्ड, 3500% की तूफानी तेजी
डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर सोमवार को नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 12 पर्सेंट से अधिक उछलकर 398.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 5 साल में कंपनी के शेयर 3500% से अधिक चढ़े हैं।
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर पिछले कुछ दिन से रॉकेट सा उड़ रहे हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों ने सोमवार को नया रिकॉर्ड बना दिया है। चौथी तिमाही के नतीजों के ऐलान के बाद से डिफेंस कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर सोमवार को BSE में 12 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 398.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 32 पर्सेंट की तेजी आई है। वहीं, पिछले 5 साल में डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 3500 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।
3500% से अधिक चढ़ गए हैं डिफेंस कंपनी के शेयर
डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) के शेयर पिछले 5 साल में 3500 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 28 मई 2021 को 11.02 रुपये पर थे। डिफेंस कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 398.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 3283 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी आई है। पिछले 3 साल में डिफेंस कंपनी के शेयरों में 1030 पर्सेंट का उछाल आया है।
एक साल में 187% उछल गए हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर
डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर पिछले एक साल में 187 पर्सेंट चढ़ गए हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 26 मई 2025 को 138.80 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 25 मई 2026 को 398.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। इस साल अब तक अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 44 पर्सेंट का उछाल आया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 398.40 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 135.20 रुपये है।
163% बढ़ा है डिफेंस कंपनी का तिमाही मुनाफा
डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का कंसॉलिडेटेड मुनाफा वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 163 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को चौथी तिमाही में 36.8 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 14 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चौथी तिमाही में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का रेवेन्यू सालाना आधार पर 81 पर्सेंट बढ़कर 293.3 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 161.8 करोड़ रुपये था। अगर पूरे वित्त वर्ष 2026 की बात करें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का मुनाफा सालाना आधार पर 90 पर्सेंट बढ़कर 107.4 करोड़ रुपये रहा है।
10 टुकड़े में शेयर बांट चुकी है कंपनी
डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स अपने शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है। कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़े में बांट चुकी है। कंपनी ने मई 2023 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा। कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 52.41 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 47.59 पर्सेंट है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।