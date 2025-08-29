Defense stock Apollo Micro Systems rallied over 11 Percent today jumped more than 2300 Percent in 4 year दहाड़ रहा यह डिफेंस शेयर, 4 साल में 2300% से ज्यादा की तेजी, 10 टुकड़ों में बंट चुका है शेयर, Business Hindi News - Hindustan
डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर शुक्रवार को 11% से अधिक चढ़कर 271.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में 4 साल में 2300% से अधिक की तेजी आई है। डिफेंस कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांट चुकी है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 11:20 AM
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में शुक्रवार को तूफानी तेजी आई है। डिफेंस कंपनी के शेयर शुक्रवार को 11 पर्सेंट से ज्यादा उछलकर 271.60 रुपये पर पहुंच गए हैं और 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में पिछले 4 साल में 2300 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। डिफेंस कंपनी अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 88.10 रुपये है।

चार साल में 1 लाख रुपये के बना दिए 23 लाख से ज्यादा
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में पिछले चार साल में रॉकेट सी तेजी आई है। डिफेंस कंपनी के शेयर चार साल में 2300 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 27 अगस्त 2021 को 11.52 रुपये पर थे। डिफेंस कंपनी के शेयर 29 अगस्त 2025 को 271.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 27 अगस्त 2021 को अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को अब तक बनाए रखा होता तो 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 23.57 लाख रुपये होती।

एक साल में 150% से ज्यादा चढ़ गए कंपनी के शेयर
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर पिछले एक साल में 150 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। डिफेंस कंपनी के शेयर 29 अगस्त 2024 को 105.50 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 29 अगस्त 2025 को 271.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 135 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 50 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

10 टुकड़े में बांट चुकी है यह डिफेंस शेयर
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। डिफेंस कंपनी ने मई 2023 में अपने शेयर को 10 टुकड़े में बांटा था। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50.65 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 49.35 पर्सेंट है।

Business Latest News Share Market Multibagger Stock
