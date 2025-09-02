Defense Stock Apollo Micro Systems rallied 165 Percent in 6 month company split stock in 10 parts रॉकेट सा उड़ रहा डिफेंस शेयर, 6 महीने में 165% की तूफानी तेजी, 10 टुकड़े में बंट चुका है शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Defense Stock Apollo Micro Systems rallied 165 Percent in 6 month company split stock in 10 parts

रॉकेट सा उड़ रहा डिफेंस शेयर, 6 महीने में 165% की तूफानी तेजी, 10 टुकड़े में बंट चुका है शेयर

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 6 महीने में 165% चढ़ गए हैं। डिफेंस सेक्टर में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का स्टॉक पिछले 6 महीने में बेस्ट परफॉर्मर रहा है। कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़े में बांट चुकी है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 06:24 PM
share Share
Follow Us on
रॉकेट सा उड़ रहा डिफेंस शेयर, 6 महीने में 165% की तूफानी तेजी, 10 टुकड़े में बंट चुका है शेयर

डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर दहाड़ रहे हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार तूफानी तेजी बनी हुई है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर मंगलवार को BSE में 9 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 292.20 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को कारोबार के दौरान 298.70 रुपये पर भी पहुंचे और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में पिछले 6 महीने में 165 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी आई है। कंपनी का मार्केट कैप मंगलवार को 9700 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

बेस्ट परफॉर्मर रहा अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का स्टॉक
डिफेंस सेक्टर में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का स्टॉक पिछले 6 महीने में बेस्ट परफॉर्मर रहा है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों ने पिछले 6 महीने में दूसरे लिस्टेड डिफेंस स्टॉक के मुकाबले कहीं बेहतर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर पिछले 6 महीने में 110.22 रुपये से बढ़कर 292.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 6 महीने में 165% चढ़ गए हैं। वहीं, डिफेंस स्टॉक भारत डायनामिक्स के शेयर पिछले 6 महीने में 50% उछले हैं। जबकि हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में 40%, कोचीन शिपयार्ड के शेयरों में 43%, पारस डिफेंस के शेयरों में 61% की तेजी देखने को मिली है।

ये भी पढ़ें:16 लाख से ज्यादा शेयर बेच मोबिक्विक से बाहर यह दिग्गज, 2 दिन में 22% उछले शेयर

1 महीने में 69% चढ़े अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में पिछले एक महीने में 69 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 172.83 रुपये से बढ़कर 290 रुपये के पार पहुंच गए हैं। पिछले एक साल में डिफेंस कंपनी के शेयरों में 180 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। पिछले पांच साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 2375 पर्सेंट उछल गए हैं।

ये भी पढ़ें:1 पर 2 बोनस शेयर का तोहफा, रिकॉर्ड डेट पर रॉकेट बन गया शेयर, 20% उछला दाम

10 टुकड़ों में बंट चुका है शेयर
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर का बंटवारा भी हो चुका है। डिफेंस कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़े में पहले ही बांट चुकी है। कंपनी ने मई 2023 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50.65 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 49.35 पर्सेंट है।

Business Latest News Share Market Multibagger Stock
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।