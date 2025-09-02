रॉकेट सा उड़ रहा डिफेंस शेयर, 6 महीने में 165% की तूफानी तेजी, 10 टुकड़े में बंट चुका है शेयर

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 6 महीने में 165% चढ़ गए हैं। डिफेंस सेक्टर में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का स्टॉक पिछले 6 महीने में बेस्ट परफॉर्मर रहा है। कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़े में बांट चुकी है।

डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर दहाड़ रहे हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार तूफानी तेजी बनी हुई है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर मंगलवार को BSE में 9 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 292.20 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को कारोबार के दौरान 298.70 रुपये पर भी पहुंचे और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में पिछले 6 महीने में 165 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी आई है। कंपनी का मार्केट कैप मंगलवार को 9700 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

बेस्ट परफॉर्मर रहा अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का स्टॉक

डिफेंस सेक्टर में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का स्टॉक पिछले 6 महीने में बेस्ट परफॉर्मर रहा है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों ने पिछले 6 महीने में दूसरे लिस्टेड डिफेंस स्टॉक के मुकाबले कहीं बेहतर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर पिछले 6 महीने में 110.22 रुपये से बढ़कर 292.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 6 महीने में 165% चढ़ गए हैं। वहीं, डिफेंस स्टॉक भारत डायनामिक्स के शेयर पिछले 6 महीने में 50% उछले हैं। जबकि हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में 40%, कोचीन शिपयार्ड के शेयरों में 43%, पारस डिफेंस के शेयरों में 61% की तेजी देखने को मिली है।

1 महीने में 69% चढ़े अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में पिछले एक महीने में 69 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 172.83 रुपये से बढ़कर 290 रुपये के पार पहुंच गए हैं। पिछले एक साल में डिफेंस कंपनी के शेयरों में 180 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। पिछले पांच साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 2375 पर्सेंट उछल गए हैं।