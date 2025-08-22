DRDO और सरकारी रक्षा कंपनियों से मिले ऑर्डर, नई ऊंचाई पर डिफेंस कंपनी के शेयर, 10 टुकड़ों में बंट चुका है शेयर

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 14% से ज्यादा उछलकर 236.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने 52 हफ्ते का नया हाई भी बनाया है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि उसे 25.1 करोड़ रुपये के ऑर्डर के लिए लोएस्ट बिडर घोषित किया गया है।

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में शुक्रवार को तूफानी तेजी आई है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर शुक्रवार को 14 पर्सेंट से ज्यादा उछलकर 236.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। डिफेंस कंपनी के शेयरों ने 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि उसे 25.1 करोड़ रुपये के ऑर्डर के लिए सबसे कम बोली लगाने वाला (लोएस्ट बिडर) घोषित किया गया है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को यह ऑर्डर डीआरडीओ और रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनियों से मिले हैं।

6 महीने में 100% से ज्यादा चढ़ गए हैं डिफेंस कंपनी के शेयर

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) के शेयर पिछले 6 महीने में 100 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 24 फरवरी 2025 को 115.65 रुपये पर थे। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 22 अगस्त को 236.45 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 93 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 120 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 88.10 रुपये है।

दोगुना से ज्यादा बढ़ा है कंपनी का मुनाफा

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है। डिफेंस कंपनी को पहली तिमाही में 17.6 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को 8.4 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अप्रैल-जून 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 46 पर्सेंट बढ़कर 133.5 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 91.2 करोड़ रुपये था।