दोगुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, डिफेंस शेयर बना रॉकेट, 10 टुकड़े में बंट चुका है शेयर

डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर सोमवार को इंट्राडे के दौरान करीब 9% की तेजी के साथ 320 रुपये पर पहुंच गए। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ा है।

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री की कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान करीब 9 पर्सेंट की तेजी के साथ 320 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर 311.10 रुपये पर बंद हुए। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में रॉकेट सी यह तेजी जबरदस्त मुनाफे के बाद आई है। 31 मार्च 2026 को खत्म हुई तिमाही में डिफेंस कंपनी का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ा है। कंपनी अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है।

14 करोड़ रुपये से बढ़कर 38 करोड़ रुपये पहुंचा मुनाफा

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड को 31 मार्च 2026 को खत्म हुई चौथी तिमाही में 38 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। कंपनी को एक साल पहले की समान अवधि में 14 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है। चौथी तिमाही में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का रेवेन्यू सालाना आधार पर 81 पर्सेंट बढ़कर 293.2 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 161.8 करोड़ रुपये था। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का इबिट्डा चौथी तिमाही में 87 पर्सेंट बढ़कर 67.5 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 36 करोड़ रुपये था। कंपनी का इबिट्डा मार्जिन भी सुधार के साथ 23 पर्सेंट पहुंच गया है।

2543% उछल गए हैं डिफेंस कंपनी के शेयर

डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 2543 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 21 मई 2021 को 11.77 रुपये पर थे। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर 18 मई 2026 को 311.10 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 2475 पर्सेंट का जबरदस्त उछाल आया है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो कंपनी के शेयर 843 पर्सेंट उछले हैं। पिछले दो साल में कंपनी के शेयरों में 180 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर पिछले एक साल में 121 पर्सेंट चढ़े हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 354.65 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 133.65 रुपये है।