₹79000 करोड़ के खरीद प्रस्तावों की मंजूरी के बाद आज दहाड़ रहे डिफेंस स्टॉक्स

संक्षेप: Defence Stocks: शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव के बीच आज डिफेंस स्टॉक्स दहाड़ रहे हैं। शुरुआती कारोबार में शुक्रवार को डिफेंस कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। यह उछाल डिफेंस अधिग्रहण परिषद (DAC) द्वारा सशस्त्र बलों के लिए 79,000 करोड़ रुपये के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने के बाद आया।

Defence Stocks: शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव के बीच आज डिफेंस स्टॉक्स दहाड़ रहे हैं शुरुआती कारोबार में शुक्रवार को डिफेंस कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। यह उछाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस अधिग्रहण परिषद (DAC) द्वारा सशस्त्र बलों के लिए 79,000 करोड़ रुपये के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने के बाद आया।

किन कंपनियों के शेयर चढ़े? भारत डायनेमिक्स, BEML, कोचीन शिपयार्ड और पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयरों में हर एक में 2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। इससे निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स 1% से अधिक ऊपर उठ गया। इंडेक्स में शामिल अन्य प्रमुख कंपनियों जैसे गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, यूनिमेच एयरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स और डेटा पैटर्न्स (इंडिया) के शेयरों में भी 1% से 2% का उछाल रहा।

सरकार ने क्या मंजूरी दी? सरकार ने कई महत्वपूर्ण खरीद प्रस्तावों को हरी झंडी दी, जिनमें नाग मिसाइल सिस्टम (ट्रैक्ड) एमके-द्वितीय, ग्राउंड-बेस्ड मोबाइल ईलिंट सिस्टम और भारतीय सेना के लिए मटेरियल हैंडलिंग क्रेन से लैस हाई मोबिलिटी वाहन शामिल हैं। डिफेंस मंत्रालय के अनुसार, ये सभी मिसाइल सिस्टम और डिफेंस वाहन भारतीय सेना की क्षमताओं को मजबूत करेंगे।

डिफेंस स्टॉक्स को मिलेगा फायदा वित्त वर्ष 2026 में अब तक, DAC ने पूंजीगत खरीद की विभिन्न श्रेणियों के तहत लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जो वित्त वर्ष 2025 की 2.2 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी से अधिक है। घरेलू खरीद की कुल हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2019 के 54% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 92% हो गई है।

ब्रोकरेज फर्म की राय एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के अनुसार, यह PTC इंडस्ट्रीज, माजगांव डॉक शिपबिल्डर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स और अन्य डिफेंस कंपनियों के लिए एक जबरदस्त अवसर पैदा करता है। ब्रोकरेज फर्म ने निम्नलिखित शेयरों पर 'खरीद' (Buy) की रेटिंग बरकरार रखी है।

PTC इंडस्ट्रीज के लिए टार्गेट प्राइस 19,016 रुपये, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 454 रुपये, भारत डायनेमिक्स के लिए 1,951 रुपये, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए 6,356 रुपये, BEML के लिए 4,921 रुपये, सोलर इंडस्ट्रीज के लिए 16,600 रुपये, जेन टेक्नोलॉजीज के लिए 1,866 रुपये और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के लिए 3,856 रुपये का लक्ष्य रखा गया है।