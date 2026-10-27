Defence Stocks: ₹2.12 लाख करोड़ के रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी, करीब 10% तक उछले ये डिफेंस स्टॉक्स

मुख्य बातें

रक्षा खरीद से जुड़े करीब ₹2.12 लाख करोड़ के प्रस्तावों को डिफेंस एक्विजिशन प्रोसिजर की मंजूरी मिलने के बाद 27 अक्टूबर को डिफेंस स्टॉक्स में आई 9% तक की तेजी।

Defence Stocks Today: भारतीय रक्षा कंपनियों के शेयरों में मंगलवार 27 अक्टूबर को जोरदार तेजी देखने को मिली। डिफेंस खरीद से जुड़े करीब ₹2.12 लाख करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद निवेशकों ने अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems), पारस डिफेंस (Paras Defence), डाटा पैटर्न्स (Data Patterns) और BEL (Bharat Electronics) समेत कई डिफेंस स्टॉक्स में खरीदारी की। कुछ शेयरों में 10% तक की तेजी दर्ज की गई। इस फैसले से घरेलू रक्षा कंपनियों के लिए भविष्य में ऑर्डर मिलने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। हालांकि, मंजूरी मिलने और कंपनियों को वास्तविक कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बीच का अंतर निवेशकों के लिए अहम रहेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

₹2.12 लाख करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी

रक्षा मंत्रालय की DAC (Defence Acquisition Council) ने करीब ₹2.12 लाख करोड़ के कैपिटल डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों में लगभग 82% खरीद भारतीय उद्योग से करने का प्रावधान है। इससे देश में डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली सरकारी और निजी कंपनियों के लिए कारोबारी अवसर बढ़ने की उम्मीद है। सरकार का जोर सेना के मॉडर्नाइजेशन, स्वदेशी रक्षा उत्पादन और विदेशी उपकरणों पर निर्भरता कम करने पर है। ऐसे में इस मंजूरी को डिफेंस सेक्टर (Defence Sector) के लिए पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है।

हालांकि, AoN (Acceptance of Necessity) का मतलब यह नहीं है कि संबंधित कंपनियों को तत्काल ऑर्डर मिल गए हैं। यह खरीद प्रक्रिया में एक अहम शुरुआती मंजूरी है। आगे टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर मिलने की प्रक्रिया पूरी होने पर ही कंपनियों की ऑर्डर बुक और कमाई पर वास्तविक असर दिखाई देगा।

अपोलो माइक्रो, पारस डिफेंस और BEL समेत इन शेयरों में तेजी

रक्षा खरीद प्रस्तावों की मंजूरी के बाद मंगलवार को कई डिफेंस स्टॉक्स (Defence Stocks) में तेजी देखने को मिली। उपलब्ध बाजार आंकड़ों के मुताबिक, प्रमुख शेयरों का प्रदर्शन इस प्रकार रहा।

Apollo Micro Systems: करीब 8.7% की तेजी।

करीब 8.7% की तेजी। Data Patterns: लगभग 8.1% ऊपर।

लगभग 8.1% ऊपर। Paras Defence: करीब 7.3% की बढ़त।

करीब 7.3% की बढ़त। Astra Microwave: लगभग 5.9% ऊपर।

लगभग 5.9% ऊपर। MTAR Technologies: 5% के अपर प्राइस बैंड पर पहुंचा।

5% के अपर प्राइस बैंड पर पहुंचा। HAL और BEL: करीब 3-4% की तेजी वाले शेयरों में शामिल।

करीब 3-4% की तेजी वाले शेयरों में शामिल। MIDHANI, BEML और Mazagon Dock Shipbuilders: लगभग 3-4% की बढ़त।

इन शेयरों में तेजी से संकेत मिलता है कि निवेशक रक्षा क्षेत्र में संभावित नए ऑर्डर और सरकारी खर्च को लेकर उत्साहित हैं। हालांकि, सभी कंपनियों को इस मंजूरी से समान फायदा मिले, यह जरूरी नहीं है। वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि किस कंपनी को कौन-सा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और वह उसे कितनी तेजी से पूरा कर पाती है।

Aequs के शेयरों में क्यों आई गिरावट?

जहां ज्यादातर रक्षा-संबंधित शेयरों में तेजी रही, वहीं Aequs के शेयरों में करीब 19% की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी का Q2 FY27 में नेट लॉस बढ़कर ₹52.2 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹20.6 करोड़ था। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू (Revenue) सालाना आधार पर 45% बढ़ा, लेकिन बढ़ता घाटा निवेशकों की चिंता का कारण बना। यह अंतर बताता है कि केवल बिक्री में बढ़ोतरी ही शेयर की चाल तय नहीं करती, बल्कि कंपनी की लागत और मुनाफे की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है।

इन उपकरणों की खरीद को मंजूरी

DAC की मंजूरी में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की जरूरतों से जुड़े कई तरह के उपकरण शामिल हैं। इनमें निगरानी, हवाई सुरक्षा, परिवहन, सटीक हमले और ड्रोन से निपटने वाली प्रणालियां प्रमुख हैं। भारतीय सेना के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल, सेल्फ-प्रोपेल्ड ट्रैक्ड गन सिस्टम, लाइट मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर, VSHORADS (Very Short-Range Air Defence Systems) और ड्रोन रोधी प्रणालियों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा लंबी दूरी तक काम करने वाले अनमैन्ड एरियल सिस्टम, निगरानी UAV, इंटीग्रेटेड सर्विलांस एंड स्ट्राइक सिस्टम और लॉन्ग-रेंज कामिकाजे ड्रोन सिस्टम के प्रस्ताव भी मंजूर किए गए हैं।

भारतीय वायुसेना के लिए हेलीकॉप्टर, एयर डिफेंस सिस्टम, हथियार और मोबाइल एक्स-बैंड डॉप्लर व्हेदर रडार सिस्टम्स (X-Band Doppler Weather Radar Systems) से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। विशेष उपयोग वाले हेलीकॉप्टरों से परिवहन की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी, जबकि मौसम रडार अग्रिम क्षेत्रों में स्थानीय मौसम की बेहतर निगरानी करने में उपयोगी होंगे।

भारतीय नौसेना के लिए AODS (Active Offboard Decoy Systems) को मंजूरी दी गई है। इनका उद्देश्य एंटी-शिप मिसाइलों से बचाव की क्षमता को मजबूत करना है। इसके साथ ही स्वदेशी डिजाइन और निर्माण को बढ़ावा देने वाले अन्य नौसैनिक प्लेटफॉर्म भी प्रस्तावों का हिस्सा हैं। इन खरीद प्रस्तावों का उद्देश्य तीनों सेनाओं की परिचालन क्षमता बढ़ाना और आधुनिक युद्ध की बदलती जरूरतों के मुताबिक उपकरण उपलब्ध कराना है।

डिफेंस स्टॉक्स पर ब्रोकरेज की क्या राय है?

ब्रोकरेज फर्म एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग (Antique Stock Broking) ने रक्षा क्षेत्र के मध्यम अवधि के आउटलुक को लेकर सकारात्मक रुख बनाए रखा है। उसके मुताबिक, नई मंजूरियां सरकारी और निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों के लिए भविष्य की खरीद और ऑर्डर की संभावनाओं को मजबूत करती हैं। ब्रोकरेज ने HAL और BEL को संभावित लाभार्थियों में शामिल किया है। इसके अलावा Antique की Buy रेटिंग वाली कंपनियों में सोलर इंडस्ट्रीज (Solar Industries), एस्ट्रा माइक्रोवेब (Astra Microwave) और कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्रीज (Krishna Defence and Allied Industries) भी शामिल हैं।

एंटीक (Antique) का मानना है कि भारतीय रक्षा क्षेत्र में कई सालों तक ग्रोथ की संभावना बनी रह सकती है। इसके पीछे रक्षा पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी, AoN मंजूरियों का बड़ा होता दायरा और स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियां अहम कारण हैं। हालांकि, ब्रोकरेज ने यह भी स्पष्ट किया है कि मंजूरियों को वास्तविक कॉन्ट्रैक्ट में बदलना और फिर समय पर उत्पादन व डिलीवरी करना जरूरी होगा। यदि ऑर्डर मिलने या उनके क्रियान्वयन में देरी होती है, तो कंपनियों की कमाई पर अपेक्षित असर आने में समय लग सकता है।

डिफेंस सेक्टर में आगे ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं?

बजाज ब्रोकिंग (Bajaj Broking) भी भारतीय रक्षा क्षेत्र को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लंबी अवधि के अवसरों वाला क्षेत्र मानता है। ब्रोकरेज के अनुसार, सैन्य आधुनिकीकरण, घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी, मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन, रक्षा निर्यात और सरकारी नीतियों का समर्थन इस क्षेत्र की ग्रोथ को सहारा दे सकते हैं। घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इनमें डिफेंस एक्विजिशन प्रोसिजर (Defence Acquisition Procedure), स्वदेशीकरण की सकारात्मक सूचियां, रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर और विदेशी निवेश से जुड़े उदार नियम शामिल हैं।

इन पहलों से भारतीय कंपनियों को देश में रक्षा उपकरण बनाने और कुछ उत्पादों के निर्यात के अवसर मिल सकते हैं। फिर भी, अलग-अलग कंपनियों की ग्रोथ उनके प्रोडक्ट, तकनीकी क्षमता, प्रतिस्पर्धा, ऑर्डर बुक और डिलीवरी के रिकॉर्ड पर निर्भर करेगी।

क्या अभी डिफेंस स्टॉक्स खरीदना सही रहेगा?

₹2.12 लाख करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से रक्षा क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत जरूर मिला है, लेकिन इस खबर के बाद आई तेजी को निवेश का एकमात्र आधार नहीं बनाना चाहिए।

निवेशकों को किसी भी डिफेंस स्टॉक (Defence Stock) पर फैसला लेने से पहले इन बातों पर ध्यान देना चाहिए:

ऑर्डर बुक:- क्या कंपनी को वास्तविक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं या संभावित ऑर्डर अभी मंजूरी के स्तर पर हैं?

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