डिफेंस कंपनियों के शेयरों की भी चाल बदली, 6% तक गिरा दाम, किस बात से डर रहे निवेशक

Mar 09, 2026 12:42 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Defence Stocks: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, एमटीएआर टेक, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में सोमवार को 6 प्रतिशत लुढ़क गए हैं।

Defence Stocks: स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट के बीच डिफेंस कंपनियों के शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है। निवेशकों की तरफ से डिफेंस स्टॉक्स पर जमकर बिकवाली देखी जा रहा है।। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, एमटीएआर टेक, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में सोमवार को 6 प्रतिशत लुढ़क गए हैं। इस बिक्री के माहौल में डिफेंस शेयरों में गिरावट के पीछे की वजह मिडिल ईस्ट में तनाव को ही माना जा रहा है। इसकी वजह से निवेशकों का सेंटीमेंट प्रभावित हुआ है।

इससे पहले पिछले हफ्ते डिफेंस कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी जा रही थी।

इन डिफेंस कंपनियों के शेयरों में बिकवाली

एमटीएआर टेक्नोलॉजी लिमिटेड का शेयर 6.44 प्रतिशत की गिरावट के बाद आज सोमवार को 3541.50 रुपये के स्तर पर आ गया। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में 5.24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद कंपनी का शेयर 708.60 रुपये के स्तर पर आ गया। बीईएल का शेयर 3.9 प्रतिशत लुढ़क गया। यह डिफेंस स्टॉक 450.05 रुपये के स्तर पर आ गया।

बीडीएल के शेयरों का भाव 4.32 प्रतिशत टूटने के बाद 1298.05 रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का शेयर 1.85 प्रतिशत और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का शेयर 4 प्रतिशत गिरा है।

एक्सपर्ट्स का क्या कहना है?

डिफेंस कंपनियों के शेयरों पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एक्सपर्ट्स का इस विश्वास के पीछे की वजह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से किया जा रहा खर्च है।

डिफेंस कंपनियों के पास कई बड़े वर्क ऑर्डर हैं। जो उनकी बैलेंस शीट को आने वाले वर्षों में और मजबूत करने जा रहे हैं।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

