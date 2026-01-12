धड़ाधड़ बेचा जा रहा है इस मल्टीबैगर डिफेंस का शेयर, 15% लुढ़का भाव, चीनी कंपनियों का डर!

संक्षेप: Defence Stock: सरकारी डिफेंस कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (Bharat Heavy Electricals Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज फिर से भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का शेयर सोमवार को 6 प्रतिशत टूट गया।

Defence Stock: सरकारी डिफेंस कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (Bharat Heavy Electricals Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज फिर से भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का शेयर सोमवार को 6 प्रतिशत टूट गया। इस गिरावट के पीछे चीनी कंपनियों से जुड़ी चिंता को माना जा रहा है। बता दें, बीते तीन कारोबारी दिन में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। दो करोड़ शेयरों की खरीद बिक्री हुई है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के शेयर बीएसई में आज सोमवार को 272.65 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 5.97% टूटकर 258.30 रुपये पर आ गया।

इस रिपोर्ट्स से मचा है हड़कंप मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्रालय चीनी कंपनियों को बड़ी राहत दे सकता है। मौजूदा नियमों के अनुसार अभी 5 साल कम से कम पुरानी चीनी कंपनियां ही सरकार काम को ले सकती हैं। चर्चाएं हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे कम करने की तैयारी में है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कैपिटल गुड्स सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली हो रही है।

हिटाची एनर्जी का शेयर 5 प्रतिशत, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के शेयरों की कीमतों में 3 प्रतिशत, एबीबी इंडिया के शेयरों का भाव 2.2 प्रतिशत, आईएनओएक्स विंड के शेयरों का भाव 2 प्रतिशत टूट चुका है।

मल्टीबैगर है भेल का शेयर बीते 3 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 8.33 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 27 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 7.18 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। बता दें, दो साल में भेल का शेयर 32.15 प्रतिशत और तीन साल में 224 प्रतिशत की तेजी आई है। 5 साल में इस डिफेंस स्टॉक का भाव 558 प्रतिशत बढ़ा है।