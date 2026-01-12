Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़defence Stocks Bharat Heavy Electricals Ltd share falls upto 15 percent in three days
धड़ाधड़ बेचा जा रहा है इस मल्टीबैगर डिफेंस का शेयर, 15% लुढ़का भाव, चीनी कंपनियों का डर!

धड़ाधड़ बेचा जा रहा है इस मल्टीबैगर डिफेंस का शेयर, 15% लुढ़का भाव, चीनी कंपनियों का डर!

संक्षेप:

Defence Stock: सरकारी डिफेंस कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (Bharat Heavy Electricals Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज फिर से भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का शेयर सोमवार को 6 प्रतिशत टूट गया।

Jan 12, 2026 02:09 pm ISTTarun Pratap Singh मिंट
share Share
Follow Us on

Defence Stock: सरकारी डिफेंस कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (Bharat Heavy Electricals Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज फिर से भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का शेयर सोमवार को 6 प्रतिशत टूट गया। इस गिरावट के पीछे चीनी कंपनियों से जुड़ी चिंता को माना जा रहा है। बता दें, बीते तीन कारोबारी दिन में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। दो करोड़ शेयरों की खरीद बिक्री हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के शेयर बीएसई में आज सोमवार को 272.65 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 5.97% टूटकर 258.30 रुपये पर आ गया।

ये भी पढ़ें:शेयर बाजार में मचे हाहाकार के बीच यह मल्टीबैगर स्टॉक 6% चढ़ा, आई है एक नई खबर

इस रिपोर्ट्स से मचा है हड़कंप

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्रालय चीनी कंपनियों को बड़ी राहत दे सकता है। मौजूदा नियमों के अनुसार अभी 5 साल कम से कम पुरानी चीनी कंपनियां ही सरकार काम को ले सकती हैं। चर्चाएं हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे कम करने की तैयारी में है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कैपिटल गुड्स सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली हो रही है।

हिटाची एनर्जी का शेयर 5 प्रतिशत, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के शेयरों की कीमतों में 3 प्रतिशत, एबीबी इंडिया के शेयरों का भाव 2.2 प्रतिशत, आईएनओएक्स विंड के शेयरों का भाव 2 प्रतिशत टूट चुका है।

ये भी पढ़ें:PSU नवरत्न के शेयरों का भाव 4% चढ़ा, Q3 रिजल्ट से गदगद निवेशक

मल्टीबैगर है भेल का शेयर

बीते 3 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 8.33 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 27 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 7.18 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। बता दें, दो साल में भेल का शेयर 32.15 प्रतिशत और तीन साल में 224 प्रतिशत की तेजी आई है। 5 साल में इस डिफेंस स्टॉक का भाव 558 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।