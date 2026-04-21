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1 लाख के निवेश पर 70 लाख रुपये का रिटर्न, 6 साल में डिफेंस स्टॉक ने किया मालामाल, आज 11% चढ़ा भाव

Apr 21, 2026 01:56 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Multibagger Defence Stocks: जेन टेक्नोलॉजी (ZEN Technologies Ltd) के शेयरों में आज 11 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव 5 साल में 2257% बढ़ा है। 

1 लाख के निवेश पर 70 लाख रुपये का रिटर्न, 6 साल में डिफेंस स्टॉक ने किया मालामाल, आज 11% चढ़ा भाव

Defence Stocks: डिफेंस कंपनी जेन टेक्नोलॉजी (ZEN Technologies Ltd) के शेयरों की कीमतों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। 6 साल में इस डिफेंस स्टॉक का रेट 26 रुपये से बढ़कर 1825 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। जिसकी वजह से निवेशकों का इनवेस्टमेंट 1 लाख रुपये से बढ़कर 70 लाख रुपये हो गया है।

मार्च 2020 में जेन टेक्नोलॉजी के शेयरों का भाव 25.80 रुपये के स्तर पर था। जोकि अब एनएसई में 1825 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है।

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जेन टेक्नोलॉजी के शेयरों में 11% की तेजी (ZEN Technologies Ltd Share Today)

बीएसई में जेन टेक्नोलॉजी का शेयर 1661.25 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 11 प्रतिशत की तेजी के साथ 1823.70 रुपये के लेवल पर पहुंच गया है। बीते एक महीने में जेन टेक्नोलॉजी के शेयरों का भाव 24 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। वहीं, एक साल में डिफेंस स्टॉक का भाव 18.58 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 2268.15 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1224 रुपये है। जेन टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप 15972 करोड़ रुपये का है। बता दें, जेन टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में इस साल अबतक 28.93 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

तीन साल में जेन टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में 471.69 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 2257.28 प्रतिशत बढ़ा है।

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डिफेंस स्टॉक का बिजनेस अपडेट

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 12.7mm, 23mm, 30mm और 40mm क्रिटिकल विपन्स सिस्टम्स बनाने का लाइसेंस मिला है।

तीसरी तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन कैसा? (ZEN Technologies Ltd Q3 Results)

दिसंबर तिमाही में जेन टेक्नोलॉजी का रेवन्यू (ऑपरेशंस) से 11615.49 लाख रुपये रहा है। सालाना आधार पर 17.96 प्रतिशत गिरा है। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 23.84 प्रतिशत बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 4782.41 लाख करोड़ रुपये रहा है। बता दें, प्रॉफिट (टैक्स भुगतान से पहले) 16.83 प्रतिशत के आधार पर 6235.13 लाख करोड़ रुपये रहा है।

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2014 में हुआ था शेयरों का बंटवारा

ZEN Technologies Ltd के शेयरों का बंटवारा हुआ था। कंपनी के शेयरों का बंटवारा तब 10 हिस्सों में हुआ था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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