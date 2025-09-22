1 साल में 5671% चढ़ा डिफेंस स्टॉक, शेयरों पर टूट पड़े निवेशक, आज 5% चढ़ा भाव

Defence Stock: डिफेंस स्टॉक स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज (Swan Defence and Heavy Industries) के शेयरों में सोमवार के दिन अपर सर्किट लगा है। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद बीएसई में यह स्टॉक 606.15 रुपये के लेवल पर पहुंच गया है।

Defence Stock: डिफेंस स्टॉक स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज (Swan Defence and Heavy Industries) के शेयरों में सोमवार के दिन अपर सर्किट लगा है। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद बीएसई में यह स्टॉक 606.15 रुपये के लेवल पर पहुंच गया है। यह कंपनी का रिकॉर्ड हाई है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह एक एमओयू है।

इस खबर से गदगद निवेशक कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि Gujarat Maritime Board के साथ एक एमओयू साइन किया गया है। जिसके तहत 4250 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट आएगा। इस खबर की वजह से निवेशकों में आज कंपनी के शेयरों को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें, यह साझेदारी गुजरात के पीपावाव पोर्ट में शिपयार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेगा।

स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज वेसल्स, रिपेयर और शिप को रिफिट करने का काम करती है।

2 महीने में किया पैसा दोगुना स्वान डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में बीते एक महीने के दौरान 55 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 3 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 206 प्रतिशत बढ़ा है। जिसकी वजह से निवेशकों का पैसा डबल हो चुका है। वहीं, 6 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 601 प्रतिशत चढ़ा है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स 7.17 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।

Trendlyne के डाटा के अनुसार बीते एक साल में Swan Defence and Heavy Industries के शेयरों में 5671 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक लो लेवल 35.99 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 3193 करोड़ रुपये का है।

कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 94.90 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक की हिस्सेदारी 4.7 प्रतिशत है। वहीं, म्यूचुअल फंड्स की कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं है।