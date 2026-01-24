Hindustan Hindi News
डिफेंस कंपनी को मिला 2080 करोड़ रुपये का काम, 3 महीने में 139% चढ़ा शेयर, आपके पोर्टफोलियो में है क्या?

Defence Stock: मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज (Swan Defence And Heavy Industries Ltd) के हाथ बड़ा प्रोजेक्ट लगा है। कंपनी को 2080 करोड़ रुपये का काम मिला है। इस वर्क ऑर्डर के तहत कंपनी को भारत का पहला केमिकल टैंकर बनाने का ऑर्डर मिला है।

Jan 24, 2026 12:59 pm IST
Defence Stock: मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज (Swan Defence And Heavy Industries Ltd) के हाथ बड़ा प्रोजेक्ट लगा है। कंपनी को 2080 करोड़ रुपये का काम मिला है। इस वर्क ऑर्डर के तहत कंपनी को भारत का पहला केमिकल टैंकर बनाने का ऑर्डर मिला है। इसकी जानकारी कंपनी ने 23 जनवरी 2026 को दी थी।

6 केमिकल टैंकर बनाने का मिला है काम

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज ने बताया है कि यूरिपोयिन जहाज कंपनी Rederiet Stenersen AS से केमिकल टैंकर बनाने का काम मिला है। कंपनी को 18000 DWT IMO टाइप II के केमिकल टैकर्स बनाना है। इस वर्क प्रोजेक्ट की कीमत 2080 करोड़ रुपये रुपये है। कंपनी को कुल 6 टैंकर बनाने हैं। जिसमें पहली डिलीवरी 33 महीने में करनी है।

शेयरों में ताबड़तोड़ तेजी

महज तीन महीने में ही कंपनी के शेयरों की कीमतों में 139 प्रतिशत की तेजी आई है। स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज के शेयरों का भाव 139 प्रतिशत बढ़ा है। 6 महीने में यह डिफेंस स्टॉक 448 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। एक साल डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 3936 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। बता दें, इस स्टॉक की ट्रेडिंग रोक दी गई है। बीएसई के डाटा के अनुसार स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज के शेयरों की आखिरी बार खरीद और बिक्री 19 जनवरी 2025 को दर्ज किया गया था। तब कंपनी के शेयरों का भाव 5 प्रतिशत की गिरावट के बाद बीएसई में 1764.80 रुपये के लेवल पर था।

दो साल में स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज के शेयरों का भाव 77644 प्रतिशत और तीन साल में 54897 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 94.91 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 5.09 प्रतिशत है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

