दहाड़ रहा है यह चर्चित डिफेंस स्टॉक, 5 महीने में 78% चढ़ा भाव, आपका है दांव?

Defence Stocks: बीते कुछ महीने के दौरान एक डिफेंस कंपनी ने शानदार रिटर्न दिया है। वह कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड (Solar Industries India Ltd) है। बीते 5 महीने के दौरान इस कंपनी के शेयरों का भाव 52 वीक लो लेवल से 78 प्रतिशत चढ़ गया है। 28 फरवरी को कंपनी के शेयरों का भाव 8479.30 रुपये के लेवल पर था। गुरुवार को कंपनी के शेयरों का भाव 15,104 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। इससे पहले 30 जून 2025 को सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड 17805 रुपये के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था। क्या अब इस डिफेंस कंपनी पर दांव लगाना सही रहेगा? आइए जानतें हैं एक्सपर्ट्स की राय ...

टेक्निकल पक्ष कितना मजबूत बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया के शेयरों का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 51.1 है। जोकि दर्शाता है कि यह शेयर तो अधिक खरीदारी और ना ही अधिक बिकवाली का शिकार हुआ है। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया के शेयर 5डे, 10डे, 20डे, 50डे, 100डे, 150डे और 200डे के मूविंग एवरेज से अधिक पर ट्रेड कर रहा था। इस डिफेंस स्टॉक पर नजर रखने वाले अधिकतर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं।

सोलर इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर नजर बनाए रखने वाले एक्सपर्ट्स के अनुसार शॉर्ट टर्म में यह स्टॉक 16570 रुपये के लेवल पर जा सकता है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना यह शेयर 14000 से 16000 के रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा।

बीता एक साल कैसा रहा? पिछले एक साल के दौरान इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 48 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिला है। सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 52 वीक हाई 17805 रुपये और 52 वीक लो लेवल 8479.30 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1.36 लाख करोड़ रुपये का है।

यह डिफेंस कंपनी लगातार निवेशकों को डिविडेंड देती आ रही है। आखिरी बार कंपनी 8 जुलाई 2025 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड दिया था।