DRDO से काम मिलने के बाद और तेज हुई इस डिफेंस स्टॉक की रफ्तार, 52 वीक हाई पर भाव, 6 महीने में किया पैसा डबल

Defence Stock: यह डिफेंस स्टॉक 6 महीने में 136 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 154 प्रतिशत का भाव बढ़ा है। 2 साल अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों का भाव 154 प्रतिशत चढ़ा है।

Defence Stock: डिफेंस स्टॉक अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) के शेयरों में सोमवार को करीब 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह डीआरडीओ से मिला दो कॉन्ट्रैक्ट है। बीएसई में आज कंपनी के शेयर 264 रुपये के लेवल पर खुला था। लेकिन दिन में यह स्टॉक 4.95 प्रतिशत की तेजी के साथ 275.95 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। यह डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का 52 वीक हाई है। इस डिफेंस का 52 वीक लो लेवल बीएसई में 88.10 रुपये है। बता दें, आज घरेलू शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली है। यह तेजी 4 कारोबारी दिन के बाद दर्ज की गई है।

क्या है वर्क प्रोजेक्ट? मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन के प्रोडेक्शन एजेंसी का अप्रूवल मिल गया है। साथ ही कंपनी टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर का साइन भी किया है। 21 अगस्त को कंपनी ने बताया था डीआरडीओ के 25.12 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोलीदाता के तौर पर उभरी है।

अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के पास इस समय 735 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक है। वहीं, कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में भी हैं।

कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन्स कैसी? जून तिमाही के दौरान अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का रेवन्यू 46 प्रतिशत की ग्रोथ के बाद 113.60 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 91.20 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, EBITDA जून क्वार्टर के दौरान अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का 40.94 करोड़ रुपये रहा है।

शेयर बाजार में कैसा है प्रदर्शन? यह डिफेंस स्टॉक 6 महीने में 136 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 154 प्रतिशत का भाव बढ़ा है। 2 साल अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों का भाव 154 प्रतिशत चढ़ा है।