रक्षा मंत्रालय से मिला ड्रोन जैमर सप्लाई करने का ऑर्डर, डिफेंस शेयर में आई तूफानी तेजी

पारस डिफेंस की सहायक कंपनी पारस एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजीज को रक्षा मंत्रालय से 46.19 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को ड्रोन जैमर्स जैसे एंटी-ड्रोन सिस्टम्स की सप्लाई करनी है।

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयरों में अच्छी तेजी आई है। पारस डिफेंस के शेयर शुक्रवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 729 रुपये पर पहुंच गए हैं। पारस डिफेंस के शेयरों में यह तेजी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर मिलने के बाद आई है। कंपनी ने बताया है कि उसकी इकाई पारस एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजीज को डिफेंस मिनिस्ट्री से 46.19 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। पारस डिफेंस ने कुछ महीने पहले ही अपने शेयरों का बंटवारा किया है।

एंटी-ड्रोन सिस्टम्स के लिए मिला है ऑर्डर

पारस डिफेंस ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है, 'पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की सहायक कंपनी पारस एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय से 46.19 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर ड्रोन जैमर्स जैसे एंटी-ड्रोन सिस्टम्स के लिए है।' ऑर्डर की शर्तों के तहत कंपनी को ड्रोन जैमर्स जैसे एंटी-ड्रोन सिस्टम्स की सप्लाई करनी होगी। ऑर्डर की डिलीवरी मार्च 2026 तक की जानी है। पारस डिफेंस को पिछले महीने इजरायल की कंपनी एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम्स लिमिटेड से इलेक्ट्रोऑप्टिक्स के लिए 34 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला था।

2 टुकड़े में शेयर बांट चुकी है कंपनी

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। कंपनी ने जुलाई 2025 में अपने शेयर को 2 टुकड़े में बांटा है। डिफेंस कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा। इस साल अब तक पारस डिफेंस के शेयरों में करीब 45 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पारस डिफेंस के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 971.80 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 401 रुपये है।