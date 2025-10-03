Defence Stock Paras Defence surged over 5 Percent today company bagged order from Defence Ministry रक्षा मंत्रालय से मिला ड्रोन जैमर सप्लाई करने का ऑर्डर, डिफेंस शेयर में आई तूफानी तेजी, Business Hindi News - Hindustan
रक्षा मंत्रालय से मिला ड्रोन जैमर सप्लाई करने का ऑर्डर, डिफेंस शेयर में आई तूफानी तेजी

पारस डिफेंस की सहायक कंपनी पारस एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजीज को रक्षा मंत्रालय से 46.19 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को ड्रोन जैमर्स जैसे एंटी-ड्रोन सिस्टम्स की सप्लाई करनी है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 04:01 PM
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयरों में अच्छी तेजी आई है। पारस डिफेंस के शेयर शुक्रवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 729 रुपये पर पहुंच गए हैं। पारस डिफेंस के शेयरों में यह तेजी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर मिलने के बाद आई है। कंपनी ने बताया है कि उसकी इकाई पारस एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजीज को डिफेंस मिनिस्ट्री से 46.19 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। पारस डिफेंस ने कुछ महीने पहले ही अपने शेयरों का बंटवारा किया है।

एंटी-ड्रोन सिस्टम्स के लिए मिला है ऑर्डर
पारस डिफेंस ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है, 'पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की सहायक कंपनी पारस एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय से 46.19 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर ड्रोन जैमर्स जैसे एंटी-ड्रोन सिस्टम्स के लिए है।' ऑर्डर की शर्तों के तहत कंपनी को ड्रोन जैमर्स जैसे एंटी-ड्रोन सिस्टम्स की सप्लाई करनी होगी। ऑर्डर की डिलीवरी मार्च 2026 तक की जानी है। पारस डिफेंस को पिछले महीने इजरायल की कंपनी एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम्स लिमिटेड से इलेक्ट्रोऑप्टिक्स के लिए 34 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला था।

2 टुकड़े में शेयर बांट चुकी है कंपनी
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। कंपनी ने जुलाई 2025 में अपने शेयर को 2 टुकड़े में बांटा है। डिफेंस कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा। इस साल अब तक पारस डिफेंस के शेयरों में करीब 45 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पारस डिफेंस के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 971.80 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 401 रुपये है।

IPO में 175 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम
पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का आईपीओ दांव लगाने के लिए 21 सितंबर 2021 को खुला था और यह 23 सितंबर तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 175 रुपये था। कंपनी के शेयर 1 अक्टूबर 2021 को 475 रुपये पर लिस्ट हुए थे। पारस डिफेंस का आईपीओ टोटल 304.26 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 112.81 गुना सब्सक्राइब हुआ।

