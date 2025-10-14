Hindustan Hindi News
इजराइल के साथ डिफेंस कंपनी ने की बड़ी डील, शेयर खरीदने की मची लूट, आपका है दांव?

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 11:16 AM
Paras Defence shares: पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर आज मंगलवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर आज शुरुआती कारोबार में 2 प्रतिशत बढ़ गए। कंपनी के शेयर 712 रुपये पर आ गए थे। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी डील है। दरअसल, कंपनी ने सिएलो इनर्शियल सॉल्यूशंस, इजराइल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। बता दें कि कंपनी के शेयर इस साल अब तक 45 पर्सेंट तक चढ़ गए हैं। छह महीने में इसमें 40 पर्सेंट तक की तेजी दर्ज की गई। वहीं, सालभर में यह शेयर 33% और पांच साल में कंपनी के शेयर 200 पर्सेंट तक चढ़ गए हैं।

क्या है डिटेल

कंपनी, CIELO के साथ मिलकर भारत में जड़त्वीय सेंसरों और क्लोज्ड लूप FOG आधारित जड़त्वीय समाधानों के अनुकूलन, मार्केटिंग, बिक्री और प्रोडक्डशन के अवसरों को बढ़ावा देने और उनका लाभ उठाने के लिए अपनी-अपनी क्षमताओं का संयोजन करेगी। बता दें कि CIELO जड़त्वीय समाधानों में एक वैश्विक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ है और क्लोज्ड लूप FOG, IMU, जाइरोकम्पास, नॉर्थ फाइंडिंग सिस्टम्स और INS का एक इजराइली निर्माता है।

कंपनी को लगातार मिल रहे ऑर्डर

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में कंपनी की सहायक कंपनी पारस एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजीज को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से ड्रोन जैमर जैसे एंटी-ड्रोन सिस्टम के लिए लगभग 46.19 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) का ऑर्डर मिला था। पिछले महीने ही कंपनी को इलेक्ट्रोऑप्टिक्स के लिए एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम्स, इजराइल से लगभग 3.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर (34 करोड़ रुपये) का अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिला था।

