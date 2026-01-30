बजट 2026 से पहले दहाड़ रहे है डिफेंस कंपनियों के शेयर, 26% तक चढ़ा भाव, आपका है किसी में निवेश?

संक्षेप: बजट 2026 (Budget 2026) से पहले कई डिफेंस कंपनियों के शेयरों की कीमतों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। कुछ कंपनियों के शेयरों का भाव 26 प्रतिशत तक चढ़ गया है। आम बजट में डिफेंस सेक्टर की तरफ से सरकार का विशेष ध्यान दिया जा सकता है।

बजट 2026 (Budget 2026) से पहले कई डिफेंस कंपनियों के शेयरों की कीमतों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। कुछ कंपनियों के शेयरों का भाव 26 प्रतिशत तक चढ़ गया है। आम बजट में डिफेंस सेक्टर की तरफ से सरकार का विशेष ध्यान दिया जा सकता है। यही वजह है कि डिफेंस कंपनियों के शेयरों में उछाल दर्ज की गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

फोकस में है कई डिफेंस कंपनियों के शेयर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स, बीईएमएल, डाटा पैटर्न, कोचिन शिपयार्ड, अपोलो माइक्रोसिस्टम्स और भारत डायनेमिक्स के शेयरों में पिछले एक हफ्ते अच्छी तेजी देखने को मिली है। निवेशकों को उम्मीद है कि बजट से डिफेंस सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है।

जिन सेक्टर पर सरकार का फोकस बढ़ सकता है उसमें मिसाइल, गोला बारुद, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एयर डिफेंस, नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी आदि है।

कौन सा शेयर कितना उछला बजट वीक में एमटीएआर टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतो में 26 प्रतिशत, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयरों में 23 प्रतिशत, डाटा पैटर्न के शेयरों में 23 प्रतिशत, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 15 प्रतिशत और मझगांव डॉक के शेयरों का भाव 12 प्रतिशत चढ़ चुका है। भारत डायनेमिक्स और कोचिन शिपयार्ड के शेयरों का भाव 10-10 प्रतिशत, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 9.5 प्रतिशत, बीईएमएल के शेयरों में 9 प्रतिशत, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स में 7 प्रतिशत की तेजी आई है।

क्या बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स? मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि बजट विकसित भारत के फ्रेमवर्क में रह सकता है। यह लोकप्रिय बजट शायद ना रहे। सरकार टैक्स कटौती के बजाय कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस करती नजर आ सकती है। एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि डिफेंस बजट में 15 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। अनुमान है कि 1.8 लाख करोड़ रुपये की छूट मिल सकती है।