मजबूत ऑर्डर बुक, शानदार परफॉर्मेंस…अभी 30% से ज्यादा उछलेगा यह डिफेंस शेयर?
मुख्य बातें
- ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल ने इस डिफेंस स्टॉक पर खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है
- ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 6,270 रुपये कर दिया है
Hindustan Aeronautics share: बीते शुक्रवार को डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर में तूफानी तेजी थी। इस तेजी के बीच अब ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स शेयर को खरीदने की सलाह दी है। आइए जानते हैं कि इस शेयर का टारगेट प्राइस क्या है?
शेयर का टारगेट प्राइस
बीते शुक्रवार को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स शेयर की कीमत 5,145 रुपये तक पहुंच गई थी। इसी के साथ शेयर अपने 52 वीक हाई के करीब 5,149.90 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं, बीते कारोबारी दिन शेयर की क्लोजिंग 5074 रुपये के स्तर पर हुई थी।
एलारा कैपिटल ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस ₹6270 तय किया गया है। इस लिहाज से शेयर अभी की कीमत से 30% से अधिक बढ़ सकता है। यह अनुमान FY27 में तेजस विमानों की अधिक डिलीवरी और वैल्यूएशन को एक तिमाही आगे बढ़ाने पर आधारित है।
शेयर का परफॉर्मेंस
HAL के शेयर ने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। साल 2026 में अब तक इसमें 15.37 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है। वहीं, एक साल में शेयर ने 13 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले तीन वर्षों में शेयर 126.49 फीसदी चढ़ा है जबकि पांच वर्षों में इसमें 689.17 फीसदी की तेजी आई है।
मजबूत ऑर्डर बुक
एलारा कैपिटल के मुताबिक, भारत के डिफेंस सेक्टर में HAL एक पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के पास मजबूत ऑर्डर बुक है, जिससे आने वाले वर्षों में कंपनी की कमाई को लेकर अच्छी स्थिति बनी हुई है। अगले दो वर्षों में नए ऑर्डर मिलने की भी संभावना है। इसके अलावा, कंपनी के मार्जिन में उम्मीद से बेहतर सुधार की गुंजाइश है।
ब्रोकरेज फर्म ने आगे बताया कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स का लक्ष्य FY27 में 16-18 विमानों की डिलीवरी करना है जबकि पहले हमारा अनुमान 10 विमानों का था। अब हमने अपने अनुमान को बढ़ाकर 14 विमान कर दिया है। भारतीय वायु सेना (IAF) ने भी FY27 तक तेजस Mk 1A विमानों का एक स्क्वाड्रन शामिल करने की इच्छा जताई है।
HAL के सितंबर तिमाही के नतीजे
HAL ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर 1,935.64 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,669.05 करोड़ रुपये थाकंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 14.8 फीसदी बढ़कर 7,613.25 करोड़ रुपये रहा। कंपनी की कुल आय 14.4 फीसदी बढ़कर 8,601.55 करोड़ रुपये पहुंच गई। दूसरी तिमाही में कंपनी की प्रति शेयर आय यानी EPS भी बढ़कर 28.94 रुपये हो गई।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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