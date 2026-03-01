महारत्न कंपनी के शेयरों में 619% की तेजी, पिछले महीने दिया ₹35 का डिविडेंड, आपका है दांव?
Defence Stock: महारत्न डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics Ltd) उन शेयरों में से एक है। जिन्होंने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। यह कंपनी लगातार भारी भरकम डिविडेंड भी देती आ रही है।
Defence Stock: महारत्न डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics Ltd) उन शेयरों में से एक है। जिन्होंने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। यह कंपनी लगातार भारी भरकम डिविडेंड भी देती आ रही है। पिछले 5 साल में महारत्न कंपनी के शेयरों की कीमतों में 619 प्रतिशत की तेजी आई है। आइए जानते हैं इस कंपनी के प्रदर्शन के विषय में ...
कब-कब दिया है डिविडेंड
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एक दमदार कंपनी है। इस कंपनी के शेयर इस साल फरवरी के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 35 रुपये का डिविडेंड निवेशकों को दिया था। इससे पहले 2025 में कंपनी के शेयर दो बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने 25 रुपये और 15 रुपये का डिविडेंड एक शेयर पर दिया था। बता दें, HAL ने आज तक एक बार भी निवेशकों को बोनस शेयर नहीं दिया है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी?
महारत्न कंपनी ने 11 जनवरी को दिसंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान किया था। कंपनी ने दी जानकारी में बताया था कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 1866.68 करोड़ रुपये रहा हो। जोकि सालाना आधार पर 29.64 प्रतिशत अधिक है। टैक्स भुगतान के बाद HAL का मुनाफा 1439.83 करोड़ रुपये रहा था।
कंपनी का रेवन्यू चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 7698.80 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 10.65 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 6957.31 करोड़ रुपये रहा था।
पिछले एक साल में शेयरों का प्रदर्शन कैसा?
बीते कुछ महीने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। 6 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10.69 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में महारत्न कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 20.71 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 8.95 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना दोगुना है। बता दें, शुक्रवार को महारात्न कंपनी के शेयर बीएसई में 2.36 प्रतिशत की गिरावट के बाद 3914 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे।
तीन साल में महारत्न कंपनी के शेयरों की कीमतों में 204 प्रतिशत की तेजी आई है। सितंबर 2025 तक इस कंपनी के पास 2.7 लाख करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।