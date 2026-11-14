डिफेंस के इस शेयर पर इंटरनेशनल ब्रोकरेज फिदा, 28% तक उछाल का है अनुमान
मुख्य बातें
- इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म का इस डिफेंस पीएसयू शेयर पर भरोसा कायम है
- ब्रोकरेज ने शेयर पर अपनी 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है और 6,175 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है
वैसे तो इन दिनों सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर बिकवाली मोड में हैं लेकिन इसके फ्यूचर को लेकर इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म Citi बुलिश है। ब्रोकरेज ने शेयर खरीदने की सलाह देते हुए 6000 रुपये से ज्यादा के टारगेट प्राइस को दिया है।
शेयर का परफॉर्मेंस
इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म Citi का इस डिफेंस पीएसयू स्टॉक पर भरोसा कायम है। ब्रोकरेज ने शेयर पर अपनी 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है और 6,175 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। पिछले कारोबारी सत्र के बंद भाव 4,819 रुपये के मुकाबले यह करीब 28 फीसदी की संभावित तेजी का संकेत देता है। बता दें कि बीते तीन महीने तक अलग-अलग अवधि में शेयर ने निगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, लंबी अवधि में शेयर का प्रदर्शन सकारात्मक रहा है। पांच साल में निवेशकों को करीब 600 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न मिला है।
Citi का क्या है कहना?
ब्रोकरेज सिटी ने अपनी रिपोर्ट कहा कि HAL का सितंबर तिमाही का रेवेन्यू उनके अनुमान के मुताबिक रहा। हालांकि, कमजोर ग्रॉस मार्जिन के कारण EBITDA उम्मीदों से कम रहा। ब्रोकरेज ने आगे कहा कि कंपनी के इंजन, हेलीकॉप्टर और मरम्मत कार्यों ने Mk1A के उत्पादन में हुई देरी की भरपाई करने में मदद की। रिपोर्ट के अनुसार, HAL की इन्वेंट्री में भी साल-दर-साल (YoY) 39% की बढ़ोतरी हुई है, जो काम पूरा करने की बढ़ती तैयारियों का संकेत है।
बता दें कि इस महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने गुरुवार को जुलाई-सितंबर तिमाही के अपने वित्तीय नतीजे जारी किए। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 16 फीसदी बढ़कर 1,935.64 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 1,669.05 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। ऑपरेशंस से राजस्व भी करीब 15 फीसदी बढ़कर 7,613.25 करोड़ रुपये पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का खर्च भी करीब 16 फीसदी बढ़कर 6,132 करोड़ रुपये हो गया।
तेजस Mk1A की डिलीवरी पर टिकी नजर
ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि तेजस Mk1A की डिलीवरी में तेजी और काम पूरा करने की बेहतर तैयारी कंपनी के मध्यम अवधि के ग्रोथ की संभावनाओं को मजबूत करती है। HAL के मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2027 (FY27) के लिए 10-12% रेवेन्यू ग्रोथ और 30-31% EBITDA मार्जिन का अनुमान दिया है, जिसे सिटी ने कंपनी के भविष्य के नजरिए के लिए सकारात्मक बताया है। ब्रोकरेज ने यह भी बताया कि ज्यादा इन्वेंट्री और Mk1A से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए संस्थागत समर्थन मिलने से कंपनी की डिलीवरी क्षमता को लेकर भरोसा बढ़ा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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