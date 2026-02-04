Hindustan Hindi News
बड़े प्रोजेक्ट से बाहर हुई दिग्गज डिफेंस कंपनी, स्टॉक में भूचाल, टेंशन मे निवेशक

संक्षेप:

भारत के नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट एडवांस्ड मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) प्रोग्राम की दौड़ से HAL के बाहर होने की खबर ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में HAL के शेयर 8% गिरकर ₹4100.15 पर आ गए।

Feb 04, 2026 02:00 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
HAL share price: डिफेंस सेक्टर के चर्चित शेयर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) में बुधवार को अचानक भूचाल सा आ गया। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में HAL के शेयर 8% गिरकर ₹4100.15 पर आ गए। बता दें कि शेयर की पिछली क्लोजिंग ₹4,470 पर हुई थी। अब सवाल है कि शेयर में अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, इसको भी समझ लेते हैं।

क्या है मामला?

दरअसल, भारत के नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट एडवांस्ड मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) प्रोग्राम की दौड़ से HAL के बाहर होने की खबर ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। HAL को लंबे समय से भारत का प्रमुख लड़ाकू विमान निर्माता माना जाता रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण रक्षा प्रोजेक्ट से बाहर होने का मतलब कंपनी के लिए बड़े और स्थिर राजस्व अवसर का नुकसान हो सकता है, जिससे शेयर पर दबाव आया। HT की रिपोर्ट के अनुसार, HAL के अलावा इस प्रोग्राम के लिए बोली लगाने वालों में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस, लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ मिलकर, गुड लक इंडिया ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस तिरुवनंतपुरम लिमिटेड और एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप में और भारत फोर्ज लिमिटेड ने BEML लिमिटेड और डेटा पैटर्न्स के साथ मिलकर बोली लगाई है।

प्रोजेक्ट के लिए सबसे आगे थी कंपनी

रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडस्ट्री पार्टनरशिप मॉडल को मंजूरी दी थी। तब भारत की एकमात्र फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी HAL को इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे आगे माना जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआत में सात आवेदकों का मूल्यांकन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) के सीनियर अधिकारियों वाली एक कमेटी ने किया था, जिसके बाद नतीजों की जांच रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने की। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) ने AMCA प्रोग्राम के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) आमंत्रित किया था। ADA द्वारा अपनाए जा रहे इंडस्ट्री पार्टनरशिप अप्रोच के तहत EoI में यह बताया गया है कि शॉर्टलिस्ट की गई कंपनियों के पास AMCA के सीरियल प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें यह भी शर्त है कि डेवलपमेंट, प्रोटोटाइपिंग, फ्लाइट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए समय सीमा आठ साल तय की जानी चाहिए।

शेयर का परफॉर्मेंस

HAL शेयर प्राइस हाल के समय में दबाव में रहा है। यह PSU डिफेंस स्टॉक पिछले पांच सेशन में 10% से ज्यादा और एक महीने में 7% गिरा है। डिफेंस स्टॉक छह महीनों में 7.23% और साल-दर-साल (YTD) के हिसाब से 4.27% गिरा है। हालांकि, इस PSU डिफेंस स्टॉक ने पांच सालों में 731% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर ने कहा कि HAL अभी ₹4235 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक्सपर्ट ने सलाह दी कि ट्रेडर्स को अच्छे वॉल्यूम के साथ 4,500 से ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। टेलर के अनुसार, इस लेवल से ऊपर बने रहने से कंसोलिडेशन के खत्म होने की पुष्टि होगी और प्राइमरी अपट्रेंड के जारी रहने की संभावना है। इस डिफेंस स्टॉक ने 16 मई, 2025 को ₹5,166 का 52-हफ्ते का उच्चतम स्तर और 3 मार्च, 2025 को ₹3,045 का 52-हफ्ते का न्यूनतम स्तर छुआ था।

Business News
