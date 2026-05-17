डिफेंस स्टॉक ने 5 साल में दिया 16 गुना रिटर्न, एक्सपर्ट ने कहा बेच दो, आपका है क्या दांव?
GRSE target price: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने पोजीशनल निवेशकों को 16 गुना का रिटर्न 5 साल में दिया है। हालांकि, एक्सपर्ट्स प्रदर्शन को लेकर बुलिश नहीं हैं।
GRSE target price: इस साल डिफेंस कंपनियों के लिए शानदार रहा है। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड उन्हीं डिफेंस कंपनियों में से एक है। बीते 5 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 16 गुना की तेजी देखने को मिली है। वहीं, आईपीओ से अबतक यह स्टॉक 26 गुना रिटर्न दे चुका है। लेकिन एक्सपर्ट्स अब गिरावट की बात कह रहे हैं। उनका मानना है कि Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd के शेयरों में आने वाले दिनों में 17 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिलेगी।
क्या है टारगेट प्राइस (GRSE Price Updates)
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई डायरेक्टर रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट इस डिफेंस स्टॉक को होल्ड रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 3000 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।
ब्रोकरेज हाउस Elaraa Capital ने अपनी रिपोर्ट में इस डिफेंस कंपनी के शेयरों को बेचने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 2230 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है।
चौथी तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा? (GRSE q4 results)
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd ने दी जानकारी में कहा है कि मार्च तिमाही के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 303 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 24 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का ऑपरेशनल रेवन्यू 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1642 करोड़ रुपये रहा है। बता दें, Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd का EBITDA मार्च क्वार्टर में बढ़ोतरी के साथ 355 करोड़ रुपये रहा है।
इस डिफेंस कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया था। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि एक शेयर पर 6.7 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया जाएगा।
2018 में आया था कंपनी का आईपीओ (GRSE IPO News)
GRSE का आईपीओ अक्टूबर 2018 में आया था। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 118 रुपये तय किया गया था। तब कंपनी ने 344 करोड़ रुपये शेयर बाजार से जुटाए थे। आईपीओ से अबतक कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 2275 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, लिस्टिंग प्राइस 101 रुपये से अबतक इनवेस्टर्स को 26 गुना का फायदा हुआ है।
शुक्रवार को बीएसई में कंपनी के शेयर 2685.10 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 18 प्रतिशत बढ़ा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।