15% चढ़ा सरकारी डिफेंस कंपनी का शेयर, आज मची है खरीदने की होड़, आपका है दांव?
Garden Reach Shipbuilders: सरकारी डिफेंस कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। अप्रैल के महीने में यह डिफेंस स्टॉक 68 प्रतिशत का रिटर्न दे चुका है।
Garden Reach Shipbuilders Share price today: कंपनियों के तिमाही नतीजों का असर उनके शेयरों पर भी दिख रहा है। डिफेंस कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड शेयरों में आज बुधवार को 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। इस अप्रैल के महीने में यह डिफेंस स्टॉक लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।
बीएसई में आज सुबह Garden Reach Shipbuilders & Engineers के शेयर बढ़त के साथ 3075.10 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 15 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 3338.90 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। हालांकि, इसके बाद डिफेंस कंपनी के शेयरों में नरमी देखने को मिली। लेकिन फिर भी स्टॉक 3200 रुपये के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था।
अप्रैल में 68% उछला शेयर (Garden Reach Shipbuilders Share performance)
इस महीने कंपनी के शेयरों की कीमतों में 68 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। जोकि कंपनी के ट्रेडिंग इतिहास का सबसे शानदार महीना साबित हो रहा है। इससे पहले मई 2025 में कंपनी के शेयरों में 56 प्रतिशत और जून 2024 में 56 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई थी। बता दें, फरवरी के महीने में यह स्टॉक 12 प्रतिशत और मार्च के महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 19 प्रतिशत गिरा है।
गार्डन रीच के तिमाही नतीजे रहे शानदार (Garden Reach Shipbuilders q4 results)
कोलकाता की इस सरकारी डिफेंस कंपनी के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 24 प्रतिशत का इजाफ हुआ है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि जनवरी से मार्च 2026 के दौरान कुल 303.19 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 244.20 करोड़ रुपये रहा था।
Garden Reach Shipbuilders & Engineers का रेवन्यू 29 प्रतिशत की बढ़ा है। बीते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 2119 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 1642 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का EBITDA भी सालाना आधार पर 61 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 355 करोड़ रुपये मार्च क्वार्टर में रहा है।
डिविडेंड का भी डिफेंस कंपनी ने किया ऐलान (Garden Reach Shipbuilders dividend)
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स ने डिविडेंड का भी ऐलान तिमाही नतीजों के साथ किया है। कंपनी ने एक शेयर पर 6.70 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए भी रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया गया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।