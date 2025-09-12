दहाड़ रहा है यह चर्चित डिफेंस स्टॉक, शेयरों में लगा अपर सर्किट, शेयरों में 10% की तेजी

Defence Stock: डिफेंस स्टॉक गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd) के शेयरों में आज करीब 10 प्रतिशत के तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है।

Defence Stock: डिफेंस स्टॉक गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd) के शेयरों में आज करीब 10 प्रतिशत के तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। आज शुक्रवार को कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं।

एक शेयर पर 4.90 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयर आज स्टॉक मार्केट में एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी ने आज निवेशकों को एक शेयर पर 4.90 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। यानी आज जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

इससे पहले कंपनी फरवरी के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 8.95 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, 2024 में कंपनी के शेयर 2 बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे।

आज शेयरों की मची है लूट शुक्रवार को कंपनी के शेयर 2379.50 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयर करीब 10 प्रतिशत की तेजी के साथ 2592.60 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों कीमतों में 96 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 46 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न देने में सफल रहा है। कंपनी का 52 वीक हाई 3535 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1180.10 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 29,282.93 करोड़ रुपये का है।

5 साल में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 1320 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 74.50 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 25.50 प्रतिशत है।