40% चढ़ेगा यह डिफेंस कंपनी का यह शेयर, खरीदने की मची लूट, एक्सपर्ट बोले- खरीदो

Defence stock to buy: डिफेंस कंपनी डेटा पैटर्न्स (इंडिया) लिमिटेड के शेयर (Data Patterns (India) Ltd share) आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज सोमवार को 6.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी के शेयर आज 4 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ 2,512.50 रुपये पर बंद हुए हैं। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक अच्छी खबर है। दरअसल, ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने पहली तिमाही की आय के बाद स्टॉक में 40% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। जेफरीज ने इस शेयर को ₹3,400 प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ 'खरीदें' रेटिंग दी है।

क्या है डिटेल जेफरीज ने कहा कि डेटा पैटर्न्स की पहली तिमाही की बिक्री उनकी उम्मीदों से काफी कम रही, जिसका मुख्य कारण मैनेजमेंट ने ₹270 करोड़ का रेवेन्यू मोरेटोरियम को बताया, जो दूसरी तिमाही में आने की उम्मीद है। रेवेन्यू में मोरेटोरियम के बावजूद, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए विकास अनुमान 20% से 25% पर बनाए रखा है। पहली तिमाही का ऑर्डर प्रवाह पिछले वर्ष की तुलना में 4.8 गुना बढ़कर ₹180 करोड़ हो गया है और वित्तीय वर्ष 2026 में अब तक ₹320 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।