Defence stock data patterns share may rally 40 percent expert says buy 40% चढ़ेगा यह डिफेंस कंपनी का यह शेयर, खरीदने की मची लूट, एक्सपर्ट बोले- खरीदो, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Defence stock data patterns share may rally 40 percent expert says buy

40% चढ़ेगा यह डिफेंस कंपनी का यह शेयर, खरीदने की मची लूट, एक्सपर्ट बोले- खरीदो

कंपनी के शेयर में आज सोमवार को 6.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी के शेयर आज 4 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ 2,512.50 रुपये पर बंद हुए हैं। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक अच्छी खबर है। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 06:16 PM
share Share
Follow Us on
40% चढ़ेगा यह डिफेंस कंपनी का यह शेयर, खरीदने की मची लूट, एक्सपर्ट बोले- खरीदो

Defence stock to buy: डिफेंस कंपनी डेटा पैटर्न्स (इंडिया) लिमिटेड के शेयर (Data Patterns (India) Ltd share) आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज सोमवार को 6.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी के शेयर आज 4 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ 2,512.50 रुपये पर बंद हुए हैं। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक अच्छी खबर है। दरअसल, ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने पहली तिमाही की आय के बाद स्टॉक में 40% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। जेफरीज ने इस शेयर को ₹3,400 प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ 'खरीदें' रेटिंग दी है।

क्या है डिटेल

जेफरीज ने कहा कि डेटा पैटर्न्स की पहली तिमाही की बिक्री उनकी उम्मीदों से काफी कम रही, जिसका मुख्य कारण मैनेजमेंट ने ₹270 करोड़ का रेवेन्यू मोरेटोरियम को बताया, जो दूसरी तिमाही में आने की उम्मीद है। रेवेन्यू में मोरेटोरियम के बावजूद, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए विकास अनुमान 20% से 25% पर बनाए रखा है। पहली तिमाही का ऑर्डर प्रवाह पिछले वर्ष की तुलना में 4.8 गुना बढ़कर ₹180 करोड़ हो गया है और वित्तीय वर्ष 2026 में अब तक ₹320 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।

ब्रोकरेज की राय

जेफरीज का मानना है कि बढ़ते रक्षा क्षेत्र में आंतरिक तकनीक का प्रभाव वित्तीय वर्ष 2026-2030 के बीच राजस्व और लाभ में तीन गुना वृद्धि के रूप में दिखाई देना चाहिए। इस शेयर पर कवरेज देने वाले 12 एनालिस्ट्स में से 10 ने इसे "खरीदें" रेटिंग दी है और एक-एक ने इसे "होल्ड" और एक-एक ने "बेचें" रेटिंग दी है। डेटा पैटर्न्स के शेयर सोमवार को 6.5% बढ़कर ₹2,585.7 प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। पिछले एक महीने में शेयर में 11.9% की गिरावट आई है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।