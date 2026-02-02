Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Defence Stock Bharat Dynamics tanked 18 Percent in 2 days company profit declined 50 Percent
दो दिन में 18% टूटा यह डिफेंस शेयर, 50% घटा है मुनाफा, आकाश मिसाइल सिस्टम बनाती है कंपनी

दो दिन में 18% टूटा यह डिफेंस शेयर, 50% घटा है मुनाफा, आकाश मिसाइल सिस्टम बनाती है कंपनी

संक्षेप:

डिफेंस कंपनी भारत डायनामिक्स के शेयर BSE में इंट्राडे के दौरान 9% लुढ़ककर 1260 रुपये पर जा पहुंचे। दो दिन में कंपनी के शेयरों में 18% की गिरावट आई। मिनीरत्न कंपनी का मुनाफा 50 पर्सेंट घटा है।

Feb 02, 2026 04:35 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

डिफेंस कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयर सोमवार को कारोबार के दौरान 9 महीने से ज्यादा के निचले स्तर पर पहुंच गए। भारत डायनामिक्स के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 9 पर्सेंट टूटकर 1260 रुपये पर जा पहुंचे। दो दिन में कंपनी के शेयरों में 18 पर्सेंट की गिरावट आई। हालांकि, कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर थोड़ी रिकवरी के साथ 1325.75 रुपये पर बंद हुए। 52 हफ्ते के हाई लेवल से भारत डायनामिक्स के शेयर 35 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, आकाश वीपन सिस्टम बनाती है। आकाश, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

50% घटा है डिफेंस कंपनी का मुनाफा
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 50 पर्सेंट घटा है। मिनीरत्न कंपनी को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 73 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में भारत डायनामिक्स लिमिटेड को 147 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में डिफेंस कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 32 पर्सेंट घटकर 566.3 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 832.1 करोड़ रुपये था। कंपनी के बोर्ड ने हर शेयर पर 4.50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड मंजूर किया है। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 9 फरवरी 2026 है।

ये भी पढ़ें:अनिल अंबानी के पावर शेयर के बुरे हाल, 65% से ज्यादा टूटा, इंफ्रा स्टॉक भी धड़ाम

5 साल में 685% चढ़ गया है यह डिफेंस शेयर
डिफेंस कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड (Bharat Dynamics) के शेयर पिछले 5 साल में 685 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 5 फरवरी 2021 को 168.88 रुपये पर थे। भारत डायनामिक्स के शेयर 2 फरवरी 2026 को BSE में 1325.75 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 437 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में डिफेंस कंपनी के शेयर 194 पर्सेंट उछल गए हैं। दो साल में भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयरों में 59 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2096 रुपये है। वहीं, भारत डायनामिक्स के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 908.90 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Defence
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,