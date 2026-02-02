दो दिन में 18% टूटा यह डिफेंस शेयर, 50% घटा है मुनाफा, आकाश मिसाइल सिस्टम बनाती है कंपनी
डिफेंस कंपनी भारत डायनामिक्स के शेयर BSE में इंट्राडे के दौरान 9% लुढ़ककर 1260 रुपये पर जा पहुंचे। दो दिन में कंपनी के शेयरों में 18% की गिरावट आई। मिनीरत्न कंपनी का मुनाफा 50 पर्सेंट घटा है।
डिफेंस कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयर सोमवार को कारोबार के दौरान 9 महीने से ज्यादा के निचले स्तर पर पहुंच गए। भारत डायनामिक्स के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 9 पर्सेंट टूटकर 1260 रुपये पर जा पहुंचे। दो दिन में कंपनी के शेयरों में 18 पर्सेंट की गिरावट आई। हालांकि, कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर थोड़ी रिकवरी के साथ 1325.75 रुपये पर बंद हुए। 52 हफ्ते के हाई लेवल से भारत डायनामिक्स के शेयर 35 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, आकाश वीपन सिस्टम बनाती है। आकाश, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है।
50% घटा है डिफेंस कंपनी का मुनाफा
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 50 पर्सेंट घटा है। मिनीरत्न कंपनी को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 73 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में भारत डायनामिक्स लिमिटेड को 147 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में डिफेंस कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 32 पर्सेंट घटकर 566.3 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 832.1 करोड़ रुपये था। कंपनी के बोर्ड ने हर शेयर पर 4.50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड मंजूर किया है। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 9 फरवरी 2026 है।
5 साल में 685% चढ़ गया है यह डिफेंस शेयर
डिफेंस कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड (Bharat Dynamics) के शेयर पिछले 5 साल में 685 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 5 फरवरी 2021 को 168.88 रुपये पर थे। भारत डायनामिक्स के शेयर 2 फरवरी 2026 को BSE में 1325.75 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 437 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में डिफेंस कंपनी के शेयर 194 पर्सेंट उछल गए हैं। दो साल में भारत डायनामिक्स लिमिटेड के शेयरों में 59 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2096 रुपये है। वहीं, भारत डायनामिक्स के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 908.90 रुपये है।