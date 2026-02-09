महारत्न कंपनी HAL से मिला ऑर्डर, डिफेंस कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी
डिफेंस कंपनी एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज के शेयर सोमवार को 5% की तेजी के साथ 1178.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज ने बताया है कि उसे महारत्न कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स से एक ऑर्डर मिला है।
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज के शेयर सोमवार को BSE में 5 पर्सेंट की तेजी के साथ 1178.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज ने बताया है कि उसे महारत्न कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से एक ऑर्डर मिला है। इस बिजनेस अपडेट के बाद डिफेंस कंपनी के शेयरों में तेज उछाल आया है। एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज के शेयर पिछले 5 साल में 2200 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।
कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स
एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज (Axiscades Technologies) ने घोषणा की है कि उसकी सहायक इकाई मिस्ट्रल सॉल्यूशंस (Mistral Solutions) को महारत्न कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से एक ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर LCA Mk1A प्रोग्राम के लिए है और इसकी वैल्यू 80 करोड़ रुपये है। मिस्ट्रल सॉल्यूशंस का हाई-परफॉर्मेंस एम्बेडिड सिस्टम्स और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशलाइजेशन है। वहीं, एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। कंपनी एयरोस्पेस, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में काम करती है।
2263% उछल गए हैं डिफेंस कंपनी के शेयर
एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज के शेयर पिछले 5 साल में 2263 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 12 फरवरी 2021 को 49.85 रुपये पर थे। एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज के शेयर 9 फरवरी 2026 को 1178.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में डिफेंस कंपनी के शेयरों में 967 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो कंपनी के शेयर 233 पर्सेंट उछल गए हैं। पिछले एक साल में एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज के शेयर करीब 60 पर्सेंट चढ़ गए हैं। हालांकि, पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 5 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1778.55 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 662.25 रुपये है। एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप सोमवार 9 फरवरी 2026 को 5000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।
