महारत्न कंपनी से मिला 2205 करोड़ रुपये का ऑर्डर, नई ऊंचाई पर पहुंच गए डिफेंस शेयर

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी एस्ट्रा माइक्रोवेब प्रॉडक्ट्स के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। डिफेंस कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में 13 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 1960 रुपये पर पहुंच गए हैं। एस्ट्रा माइक्रोवेब प्रॉडक्ट्स के शेयर अपने 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। 52 हफ्ते के निचले स्तर से कंपनी के शेयरों में 130 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। एस्ट्रा माइक्रोवेब प्रॉडक्ट्स के शेयरों में यह तेज उछाल एक बड़ा डिफेंस ऑर्डर मिलने के बाद आया है। एस्ट्रा माइक्रोवेब को महारत्न कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से यह ऑर्डर मिला है।

2205 करोड़ रुपये का मिला है ऑर्डर

एस्ट्रा माइक्रोवेब प्रॉडक्ट्स (Astra Microwave Products) को महारत्न कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से 2205.23 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। डिफेंस कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि इस ऑर्डर में उत्तम राडार प्रोग्राम के लिए इक्विपमेंट की सप्लाई करनी है। इस ऑर्डर को 5 साल में पूरा किया जाना है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 1163 करोड़ रुपये था और यह ऑर्डर कंपनी के सालाना रेवेन्यू का करीब दोगुना है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत एस्ट्रा माइक्रोवेब को उत्तम राडार प्रोग्राम के लिए 122 एंटी-एयरक्राफ्ट एग्जिलियरी यूनिट्स (AAU) और 121 इंटरफेस फ्रेम्स की सप्लाई करनी है।

1035% से अधिक उछल गए हैं एस्ट्रा माइक्रोवेब के शेयर

एस्ट्रा माइक्रोवेब प्रॉडक्ट्स (Astra Microwave Products) के शेयर पिछले 5 साल में 1035 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 30 जुलाई 2021 को 170.95 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 31 जुलाई 2026 को 1960 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 6 साल में कंपनी के शेयरों में 1700 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में डिफेंस कंपनी के शेयर 425 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 100 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है।