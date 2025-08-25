शेयर बाजार में दहाड़ रहा है यह सस्ता डिफेंस स्टॉक, 2025 में किया पैसा डबल, आज फिर शेयरों में उछाल

Defence Stocks: डिफेंस और एयरोस्पेस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) के शेयरों का भाव आज 5 प्रतिशत की तेजी के साथ 247.20 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। यह कंपनी का 52 वीक हाई है।

Defence Stocks: डिफेंस और एयरोस्पेस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) के शेयरों का भाव आज 5 प्रतिशत की तेजी के साथ 247.20 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। आज बड़ी संख्या में इस डिफेंस शेयर की खरीद और बिक्री हुई है। बीते 2 कारोबारी दिनों के दौरान यह स्मॉल एयरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 21 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर डीआरडीओ के प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी उभरी है। इस प्रोजेक्ट की कीमत 25.12 करोड़ रुपये है।

2025 में कंपनी किया पैसा डबल अगस्त का महीना डिफेंस कंपनियों के लिए शानदार रहा है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों की कीमतों में इस महीने 42 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 2025 में इस डिफेंस कंपनी के शेयरों का भाव 102 प्रतिशत बढ़ा है। जिसकी वजह से निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। बता दें, 2025 में बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स में 4 प्रतिशत की तेजी देखे को मिली है।

इंडिया-पाकिस्तान के बीच हुए तनाव की वजह से भारत में बने डिफेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है। इस युद्ध के बाद कई कंपनियां अच्छा ऑर्डर हासिल करने की लाइन में है। बता दें, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का ऑर्डर बुक 735 करोड़ रुपये का है।

क्या बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स? बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस च्वाइस इक्विटी ब्रोकिंग ने इस डिफेंस स्टॉक को BUY टैग दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने 240 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।