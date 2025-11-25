DRDO से मिला ऑर्डर, डिफेंस शेयर में तूफानी तेजी, 4 साल में 2371% चढ़ गया शेयर

संक्षेप: डिफेंस स्टॉक अपोलो माइक्रो सिस्टम्स मंगलवार को BSE में 5% चढ़कर 272.80 रुपये पर पहुंच गया है। कंपनी के शेयरों में यह तेजी दो नए ऑर्डर मिलने के बाद आई है। कंपनी को एक ऑर्डर DRDO से मिला है।

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर मंगलवार को BSE में 5 पर्सेंट के उछाल के साथ 272.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह तेजी दो नए ऑर्डर मिलने के बाद आई है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को एक ऑर्डर डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) से मिला है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में पिछले 4 साल में 2300 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डिफेंस कंपनी को मिले ऑर्डर

डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने बताया है कि उसे दो नए ऑर्डर मिले हैं, इन ऑर्डर की वैल्यू 27.37 करोड़ रुपये है। कंपनी ने बताया है कि उसे पहला ऑर्डर DRDO से मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 5.77 करोड़ रुपये है। वहीं, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को दूसरा ऑर्डर एक प्राइवेट कंपनी से मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 21.6 करोड़ रुपये की है। इससे पहले, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को 18,92,500 डॉलर का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था। कंपनी ने इस ऑर्डर के दूसरे डीटेल्स का जिक्र नहीं किया था। इसके अलावा, कंपनी की सहायक इकाई अपोलो डिफेंस इंडस्ट्रीज ने हाल में IDL एक्सप्लोसिव्स का अधिग्रहण पूरा कर लिया है।

2371% उछल गए हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर पिछले चार साल में 2371 पर्सेंट चढ़ गए हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 26 नवंबर 2021 को 11.04 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 25 नवंबर 2025 को BSE में 272.80 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले तीन साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 1005 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है।