नौसेना के लिए डिवेलप किया खास प्रॉडक्ट, रॉकेट सा उड़ा यह डिफेंस शेयर, 2340% से ज्यादा चढ़ गया है शेयर

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 13% से ज्यादा चढ़कर 238.85 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी ने बताया है कि उसने लिम्पेट माइंस के लिए ब्लास्ट ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कंपनी ने बताया है कि हम इकलौती ऐसी भारतीय कंपनी हैं, जिन्होंने नौसेना के लिए यह प्रॉडक्ट डिवेलप किया है।

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर गुरुवार को BSE में 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 238.85 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों में यह तेजी एक बड़े बिजनेस अपडेट के बाद आई है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी ने लिम्पेट माइंस के लिए ब्लास्ट ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इन लिम्पेट माइंस को गोताखोर ले जाते हैं और इनका इस्तेमाल नेवल डिफेंस में किया जाता है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने बताया है कि हम इकलौती ऐसी भारतीय कंपनी हैं, जिन्होंने भारतीय नौसेना के लिए यह प्रॉडक्ट डिवेलप किया है।

2340% से ज्यादा उछल गए हैं डिफेंस कंपनी के शेयर

डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर पिछले 5 साल में 2340 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 9 अप्रैल 2021 को 9.48 रुपये पर थे। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 9 अप्रैल 2026 को BSE में 238.85 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में डिफेंस कंपनी के शेयरों में 1475 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। अगर 3 साल की बात करें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर 700 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। पिछले एक साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 110 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 354.65 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 110.35 रुपये है।

10 टुकड़े में अपना शेयर बांट चुकी है कंपनी

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। डिफेंस कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़े में बांट चुकी है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने मई 2023 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा है। कंपनी का मार्केट कैप गुरुवार को 8325 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। डिफेंस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51.98 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 48.02 पर्सेंट रही है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा दिसंबर 2025 तिमाही तक का है।