Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नौसेना के लिए डिवेलप किया खास प्रॉडक्ट, रॉकेट सा उड़ा यह डिफेंस शेयर, 2340% से ज्यादा चढ़ गया है शेयर

Apr 09, 2026 03:26 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 13% से ज्यादा चढ़कर 238.85 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी ने बताया है कि उसने लिम्पेट माइंस के लिए ब्लास्ट ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कंपनी ने बताया है कि हम इकलौती ऐसी भारतीय कंपनी हैं, जिन्होंने नौसेना के लिए यह प्रॉडक्ट डिवेलप किया है।

नौसेना के लिए डिवेलप किया खास प्रॉडक्ट, रॉकेट सा उड़ा यह डिफेंस शेयर, 2340% से ज्यादा चढ़ गया है शेयर

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर गुरुवार को BSE में 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 238.85 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों में यह तेजी एक बड़े बिजनेस अपडेट के बाद आई है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी ने लिम्पेट माइंस के लिए ब्लास्ट ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इन लिम्पेट माइंस को गोताखोर ले जाते हैं और इनका इस्तेमाल नेवल डिफेंस में किया जाता है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने बताया है कि हम इकलौती ऐसी भारतीय कंपनी हैं, जिन्होंने भारतीय नौसेना के लिए यह प्रॉडक्ट डिवेलप किया है।

2340% से ज्यादा उछल गए हैं डिफेंस कंपनी के शेयर
डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर पिछले 5 साल में 2340 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 9 अप्रैल 2021 को 9.48 रुपये पर थे। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 9 अप्रैल 2026 को BSE में 238.85 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में डिफेंस कंपनी के शेयरों में 1475 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। अगर 3 साल की बात करें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर 700 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। पिछले एक साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 110 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 354.65 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 110.35 रुपये है।

ये भी पढ़ें:99% से ज्यादा टूट गया था अनिल अंबानी का यह शेयर, अब 5 दिन में 32% की तूफानी तेजी

10 टुकड़े में अपना शेयर बांट चुकी है कंपनी
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। डिफेंस कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़े में बांट चुकी है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने मई 2023 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा है। कंपनी का मार्केट कैप गुरुवार को 8325 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। डिफेंस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51.98 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 48.02 पर्सेंट रही है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा दिसंबर 2025 तिमाही तक का है।

ये भी पढ़ें:बाजार में उतरते ही इस शेयर का बुरा हाल, 40% से ज्यादा टूट गया शेयर का दाम

52 हफ्ते के निचले स्तर से 110% से अधिक चढ़ गए हैं शेयर
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 110 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 9 अप्रैल 2025 को 52 हफ्ते के निचले स्तर 110.35 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 9 अप्रैल 2026 को 238.85 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 3 साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 720 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market Multibagger Stock
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,