Defence stock apollo micro systems has risen 85 percent in the last 5 weeks check detail 52 वीक हाई के बाद बिखरा डिफेंस शेयर, 5 हफ्ते में 85% उछला है भाव
52 वीक हाई के बाद बिखरा डिफेंस शेयर, 5 हफ्ते में 85% उछला है भाव

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को 2.45% टूटकर 305.05 रुपये पर आ गए। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 320.75 रुपये तक पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। अक्टूबर 2024 में शेयर की कीमत 88.10 रुपये थी।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 06:15 PM
Defence stock news: बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखी गई। शेयर की कीमत 2.45% टूटकर 305.05 रुपये पर आ गई। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 320.75 रुपये तक पहुंच गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। अक्टूबर 2024 में शेयर की कीमत 88.10 रुपये के निचले स्तर पर थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

5 हफ्ते से शेयर में उछाल

इस हफ्ते शेयर में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले के चार हफ्ते में शेयर क्रमश: 12%, 24% 7% और 4% बढ़ा था। इसके साथ ही, पिछले पांच हफ्ते की बढ़त के क्रम में शेयर 85% बढ़ गया है। आपको बता दें कि अगस्त की शुरुआत में शेयर ₹169 पर था जो शुक्रवार तक ₹300 से ज्यादा के स्तर पर पहुंच गया है।

कंपनी को मिली बड़ी सफलता

पिछले हफ्ते कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया था कि उसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विघ्न नामक मल्टी-इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन (MIGM) के लिए उत्पादन एजेंसी के रूप में मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा कंपनी ने एक समझौता भी किया है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने NASM-SR मिसाइल के लिए ओमनी-डायरेक्शनल मल्टी-EFP वारहेड की तकनीक के ट्रांसफर के लिए DRDO के साथ एक समझौता भी किया है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 50.65 फीसदी हिस्सेदारी है। पब्लिक शेयरहोल्डिंग 49.35 फीसदी है। प्रमोटर में करुणाकर रेड्डी बद्दाम के पास 16,89,22,900 शेयर या 50.65 फीसदी हिस्सेदारी है।

शेयर बाजार का हाल

शुक्रवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 7.25 अंक यानी 0.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,710.76 अंक पर बंद हुआ। इसके 14 शेयरों में बढ़त जबकि 16 शेयरों में गिरावट रही। दूसरी तरफ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी 6.70 अंक यानी 0.03 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,741 अंक पर बंद हुआ।

