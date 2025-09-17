Defence shares rally grse cochin shipyard and other rise what reason behind know here राफेल की खबर से रॉकेट बने डिफेंस शेयर, 8% तक उछले भाव, एक्सपर्ट की चेतावनी, Business Hindi News - Hindustan
Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 02:09 PM
राफेल की खबर से रॉकेट बने डिफेंस शेयर, 8% तक उछले भाव, एक्सपर्ट की चेतावनी

भारतीय शेयर बाजार गुलजार है। इस पॉजिटिव माहौल के बीच डिफेंस शेयरों पर दांव लगाने की होड़ सी मची हुई है। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को कोचीन शिपयार्ड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) के शेयरों में 8% तक की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज समेत कुछ अन्य डिफेंस शेयर भी डिमांड में रहे। हालांकि, डिफेंस शेयरों को लेकर एक्सपर्ट ने एक चेतावनी भी दी है।

ट्रेडिंग के दौरान किस शेयर का क्या हाल

-कोचीन शिपयार्ड शेयर की कीमत करीब 7 पर्सेंट बढ़कर 1923.85 रुपये पर पहुंच गई।

-गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयर 8 पर्सेंट उछले और भाव 2625 रुपये तक पहुंचा।

- पारस डिफेंस एंड स्पेस के शेयर में 6 पर्सेंट तेजी आई और भाव 765 रुपये तक पहुंचा।

क्या है वजह

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना के 114 मेड-इन-इंडिया राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। इस सौदे की अनुमानित कीमत 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, इस परियोजना के तहत 60% से अधिक कलपुर्जे घरेलू स्तर पर निर्मित किए जाएंगे, जिसमें फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन और भारतीय एयरोस्पेस कंपनियों के बीच साझेदारी का जिक्र है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो इससे भारत के राफेल बेड़े का काफी विस्तार होगा। बता दें कि भारतीय वायुसेना वर्तमान में 36 विमानों का संचालन करती है, और नौसेना के लिए 36 और विमानों का ऑर्डर दिया गया है। अब नए डील से कुल संख्या 175 के पार पहुंच जाएगी।

रक्षा मंत्रालय द्वारा नई रक्षा खरीद नियमावली (डीपीएम) 2025 को मंजूरी दिए जाने से भी डिफेंस शेयर डिमांड में आ गए हैं। मंत्रालय के अनुसार, यह नियमावली खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, सरल, सक्षम और युक्तिसंगत बनाने के लिए डिजाइन की गई है।

एक्सपर्ट की सलाह

विश्लेषकों ने शेयरों पर दांव लगाने से सावधानी बरतने की सलाह दी है। ईटी की खबर के मुताबिक निश्चल माहेश्वरी ने कहा- अगले पांच वर्षों के लिए अधिकांश रक्षा कंपनियों में मजबूत संभावनाएं हैं। लेकिन आप डिफेंस शेयरों में निवेश करना चाहते हैं, तो गिरावट का इंतजार करना बेहतर है। दिग्गज निवेशक अजय बग्गा ने कहा- भारत कम लागत वाली, उच्च गुणवत्ता वाली हथियार प्रणालियां बना सकता है। पहले हम घरेलू बाजार की सेवा करेंगे और फिर निर्यात की ओर बढ़ेंगे। सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों ने घरेलू रक्षा निर्माण को गति दी है, जिससे यह क्षेत्र निवेशकों के बीच लॉन्ग टर्म फेवरेट बन गया है।

