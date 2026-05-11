Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बुलेटप्रूफ जैकेट का सर्टिफिकेशन मिलते ही रॉकेट बना ये शेयर, लगा 5% का अपर सर्किट; निवेशकों की लगी लाइन

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

अटमास्टको (Atmastco Defence Systems) के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। बाजार में गिरावट के बावजूद स्टॉक 5% अपर सर्किट पर पहुंच गया। कंपनी को लेवल 6 बुलेटप्रूफ जैकेट के लिए BIS सर्टिफिकेशन मिला है। इस खबर के बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा और शेयर में खरीदारी तेज हो गई। 

बुलेटप्रूफ जैकेट का सर्टिफिकेशन मिलते ही रॉकेट बना ये शेयर, लगा 5% का अपर सर्किट; निवेशकों की लगी लाइन

शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच अटमास्टको (Atmastco) का शेयर निवेशकों के लिए बड़ा सरप्राइज बनकर उभरा। जहां एक ओर बाजार में बिकवाली का माहौल रहा, वहीं दूसरी ओर इस NSE SME स्टॉक ने 5% का अपर सर्किट छू लिया। कंपनी के शेयरों में यह तेजी उस समय आई जब उसे लेवल-6 बुलेटप्रूफ जैकेट्स (Bulletproof Jackets) के लिए BIS (Bureau of Indian Standards) सर्टिफिकेशन मिल गया। इस खबर के बाद निवेशकों का भरोसा कंपनी पर और मजबूत हो गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:शेयर मार्केट क्रैश, सेंसेक्स 1312 अंक लुढ़का, निफ्टी में भारी गिरावट

क्यों लगा अपर सर्किट?

अटमास्टको (Atmastco) के शेयरों में इस उछाल की मुख्य वजह कंपनी को मिला BIS सर्टिफिकेट है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसकी सहायक कंपनी 'अटमास्टको डिफेंस सिस्टम्स' को लेवल-6 (Level 6) बुलेटप्रूफ जैकेट बनाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से आधिकारिक मान्यता मिल गई है।

यह सर्टिफिकेट (BIS 17051:2018) इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी की जैकेट भारतीय सेना और सुरक्षा बलों द्वारा निर्धारित कड़े गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरी उतरती हैं। इस उपलब्धि के बाद कंपनी अब इन बुलेटप्रूफ जैकेटों का व्यावसायिक उत्पादन (Commercial Production) जल्द ही शुरू करने वाली है।

डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी धमक

यह सर्टिफिकेशन न केवल कंपनी की तकनीकी क्षमता को दर्शाता है, बल्कि रक्षा विनिर्माण (Defence Manufacturing) के क्षेत्र में इसकी विश्वसनीयता को भी बढ़ाता है। अब कंपनी के पास सरकारी एजेंसियों, रक्षा संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से बड़े ऑर्डर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कंपनी का लक्ष्य भारत के साथ-साथ वैश्विक बाजार में भी उच्च गुणवत्ता वाले सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना है।

शेयर का हाल और जानकारों की राय

आज के कारोबार में अटमास्टको (Atmastco) का शेयर ₹194 पर खुलने के बाद ₹204.60 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। पिछले एक महीने में इस शेयर ने 40% से अधिक का रिटर्न देकर अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है।

एंजेल वन के एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टॉक में काफी मजबूती है और यह लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ है। हालांकि, शेयर में काफी तेजी आ चुकी है, इसलिए जानकारों की सलाह है कि गिरावट आने पर ही इसमें खरीदारी (Buy on Dip) करें। वर्तमान में इस शेयर के लिए ₹180-₹185 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट है, जबकि ₹230-₹240 का स्तर अगला बड़ा रेजिस्टेंस (रुकावट) बन सकता है।

ये भी पढ़ें:डॉली खन्ना के निवेश वाली कंंपनी का शेयर 17% चढ़ा, क्या है तेजी की वजह?
ये भी पढ़ें:एग्रोकेमिकल कंपनी के Q4 रिजल्ट से गदगद निवेशक, 5% चढ़ा शेयर, डिविडेंड का भी ऐलान

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती लहर का फायदा अटमास्टको (Atmastco) जैसी छोटी कंपनियों को मिल रहा है। बुलेटप्रूफ जैकेट का यह नया प्रोजेक्ट कंपनी की ग्रोथ में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News In Hindi Business Latest News Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,