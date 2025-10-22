Hindustan Hindi News
इस सरकारी कंपनी को मिला ₹633 करोड़ का ऑर्डर, गुरुवार को फोकस में रहेंगे शेयर, आपका है दांव?

संक्षेप: सरकारी कंपनी- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को बड़ा ऑर्डर मिला है। घरेलू ब्रोकरेज फर्मों ने संवत 2082 के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। इसके शेयर की कीमत ₹500 तक बढ़ने की उम्मीद जताई है।

Wed, 22 Oct 2025 09:58 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
सरकारी कंपनी- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल) के शेयर गुरुवार, 23 अक्टूबर को फोकस में रहने वाले हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से कंपनी ने निवेशकों को सूचित किया कि उसे कोचीन शिपयार्ड से ₹633 करोड़ का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर बीईएल द्वारा दिए जाने वाले अलग-अलग सेंसर, हथियार उपकरण, अग्नि नियंत्रण प्रणाली और संचार उपकरणों के लिए जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए है।

शेयर का हाल

बता दें कि बीईएल के शेयर 417.60 रुपये पर हैं। शेयर का 52 वीक हाई 435.95 रुपये है। घरेलू ब्रोकरेज फर्मों ने संवत 2082 के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। इसके शेयर की कीमत ₹500 तक बढ़ने की उम्मीद जताई है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग ने इस शेयर के लिए ₹500 का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है और इसे 'खरीदें' रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी रक्षा क्षेत्र में अच्छी स्थिति में है। एक अन्य सरकारी कंपनी कोचीन शिपयार्ड के शेयर की बात करें तो 1808.80 रुपये पर है।

ताबड़तोड़ मिल रहे ऑर्डर

यह कुछ ही दिनों में कंपनी को दूसरा ऑर्डर मिला है। इससे पहले ₹592 करोड़ का ऑर्डर मिला था। इन ऑर्डर में डिफेंस और टेक सॉल्यूशन की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें टैंक सबसिस्टम और ओवरहालिंग, संचार उपकरण, युद्ध प्रबंधन प्रणालियां, जहाज डेटा नेटवर्क, ट्रेन टक्कर परिहार प्रणाली (कवच), लेजर डैजलर, जैमर, अपग्रेड, पुर्जे और संबंधित सेवाएं शामिल हैं। इससे पहले, 16 सितंबर को, बीईएल ने ₹712 करोड़ के अतिरिक्त ऑर्डर की सूचना दी थी। कंपनी ने 1 सितंबर को 644 करोड़ रुपये के नए ऑर्डरों की भी घोषणा की थी।

दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
