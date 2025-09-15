रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस अप्रूवल के बाद डिफेंस कंपनियों के शेयरों में उछाल, 5% तक चढ़ा भाव

Defence Stocks: सोमवार का दिन कई डिफेंस कंपनियों के लिए शानदार साबित हुआ है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, पारस डिफेंस लिमिटेड, सायंट डीएलएम लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में आज 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

Defence Stock: सोमवार का दिन कई डिफेंस कंपनियों के लिए शानदार साबित हुआ है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, पारस डिफेंस लिमिटेड, सायंट डीएलएम लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में आज 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। डिफेंस कंपनियों के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का एक फैसला माना जा रहा है। बता दें, शेयर बाजारों में आज उतार और चढ़ाव का दौर जारी है।

क्या फैसला लिया है रक्षा मंत्री ने? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने न्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल (new Defence Procurement Manual) की मंजूरी दे दी है। यह मैनुअल एक व्यापक रूपरेखा तैयार करता है। इसका उद्देश्य आर्म्ड फोर्सेस की खरीद में तेजी लाना, घरेलू स्तर पर रक्षा भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसके अलावा आधुनिक युद्ध में प्रक्रियाओं को उसके अनुरूप तैयार करना है।

शुक्रवार को भी डिफेंस कंपनियों के शेयरों में दिखी थी तेजी इससे पहले बीते हफ्ते में शुक्रवार को डिफेंस कंपनियों के शेयरों में 9 प्रतिशत तक की उछाल देखने को मिली है। तब भारत डायनेमिक्स, बीईएमएल, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स, एमटीएआर टेक के शेयरों में बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन को 9 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई थी।

एमटीएआर टेक ने सीएनबीसी टीवी18 को दी जानकारी में कहा था कि उनका लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2028 तक कंपनी का रेवन्यू 1500 से 1600 करोड़ रुपये हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी का रेवन्यू लगभग दोगुना हो जाएगा। बता दें, शुक्रवार को पारस डिफेंस ने एक्सचेंज को बताया था कि उन्हें ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री से 26.60 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर मिला है।

निफ्टी इंडेक्स में बीते एक महीने के दौरान 3 प्रतिशत की तेजी आई है।