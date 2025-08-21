Defence deal PTC Industries bags 100 crore rupees plus order from BrahMos Aerospace share BrahMos से मिला कंपनी को ₹100 करोड़ का ऑर्डर, शेयरों में हलचल, डिफेंस सेक्टर में बड़ी डील, Business Hindi News - Hindustan
कंपनी ने आज घोषणा की कि उसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण टाइटेनियम कास्टिंग की सप्लाई के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस से ₹100 करोड़ से अधिक का ऑर्डर मिला है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 04:04 PM
PTC Industries Ltd share: पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर आज करीबन 2 पर्सेंट तक टूटकर ₹13,470 पर ट्रेड कर रहे थे। कंपनी ने आज घोषणा की कि उसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण टाइटेनियम कास्टिंग की सप्लाई के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस से ₹100 करोड़ से अधिक का ऑर्डर मिला है।

क्या है डिटेल

कंपनी ने बताया कि यह ऑर्डर डिफेंस सेक्टर से जुड़ा है और इसके तहत उच्च तकनीक वाले पार्ट्स और कॉम्पोनेंट्स की सप्लाई की जाएगी। यह समझौता ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। लखनऊ स्थित यह कंपनी 2019 से ब्रह्मोस के साथ जुड़ी हुई है और विशेष टाइटेनियम कंपोनेंट और कच्चा माल उपलब्ध करा रही है। कंपनी ने कहा कि यह नवीनतम ऑर्डर साझेदारी में एक कदम आगे है और सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशीकरण पर जोर दिए जाने के बीच आया है।

कंपनी का कारोबार

पीटीसी इंडस्ट्रीज लंबे समय से एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में काम कर रही है और एडवांस मटेरियल्स व हाई-टेक कास्टिंग सॉल्यूशंस में इसकी विशेषज्ञता है। ब्रह्मोस जैसे प्रतिष्ठित संगठन से यह बड़ा ऑर्डर मिलना कंपनी की तकनीकी क्षमता और भरोसे को दर्शाता है। इसके अलावा, इससे कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफी मजबूत हो जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस सौदे से पीटीसी इंडस्ट्रीज की वित्तीय स्थिति और ग्रोथ संभावनाएं बेहतर होंगी। डिफेंस सेक्टर में सरकार के बढ़ते निवेश और निर्यात के नए अवसरों के चलते कंपनी को आने वाले समय में और भी बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। निवेशकों के लिए यह खबर सकारात्मक संकेत देती है और कंपनी के शेयर पर इसका सीधा असर दिख सकता है।

