डिफेंस कंपनी को मिला ₹1092 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, कल फोकस में रहेंगे शेयर, आज भी तेजी

BEL Share: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयर कल मंगलवार को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं। दरअसल, नवरत्न डिफेंस पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आज सोमवार को घोषणा की कि कंपनी को ₹1,092 करोड़ के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं। कंपनी के मुताबिक, ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स रक्षा से जुड़ी कई अहम जरूरतों को कवर करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर (EW) सिस्टम अपग्रेड्स, डिफेंस नेटवर्क अपग्रेड्स, टैंक सब-सिस्टम्स, TR मॉड्यूल्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs) के साथ-साथ स्पेयर पार्ट्स और सर्विसेज शामिल हैं। कंपनी के शेयर आज सोमवार को करीबन 2 पर्सेंट चढ़कर 400.80 रुपये पर आ गए थे।

कंपनी के तिमाही नतीजे BEL की इस तिमाही की राजस्व आय ₹4,417 करोड़ रही, जो पिछले साल की तुलना में 5.2% अधिक है। दूसरी ओर, कंपनी का EBITDA (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई) पिछले साल की तुलना में 32.2% बढ़कर ₹1,240.4 करोड़ पहुंच गया। कंपनी का EBITDA मार्जिन 22.3% से बढ़कर 28.1% हो गया, यानी लगभग 600 बेसिस प्वाइंट्स की बढ़त, जबकि बाजार का अनुमान 24.5% था।