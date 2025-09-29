Defence company Bharat Electronics secures additional orders worth 1092 crore rupees डिफेंस कंपनी को मिला ₹1092 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, कल फोकस में रहेंगे शेयर, आज भी तेजी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Defence company Bharat Electronics secures additional orders worth 1092 crore rupees

डिफेंस कंपनी को मिला ₹1092 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, कल फोकस में रहेंगे शेयर, आज भी तेजी

कंपनी के मुताबिक, ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स रक्षा से जुड़ी कई अहम जरूरतों को कवर करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर (EW) सिस्टम अपग्रेड्स, डिफेंस नेटवर्क अपग्रेड्स, टैंक सब-सिस्टम्स, TR मॉड्यूल्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ-साथ स्पेयर पार्ट्स और सर्विसेज शामिल हैं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 09:45 PM
share Share
Follow Us on
डिफेंस कंपनी को मिला ₹1092 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, कल फोकस में रहेंगे शेयर, आज भी तेजी

BEL Share: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयर कल मंगलवार को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं। दरअसल, नवरत्न डिफेंस पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आज सोमवार को घोषणा की कि कंपनी को ₹1,092 करोड़ के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं। कंपनी के मुताबिक, ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स रक्षा से जुड़ी कई अहम जरूरतों को कवर करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर (EW) सिस्टम अपग्रेड्स, डिफेंस नेटवर्क अपग्रेड्स, टैंक सब-सिस्टम्स, TR मॉड्यूल्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs) के साथ-साथ स्पेयर पार्ट्स और सर्विसेज शामिल हैं। कंपनी के शेयर आज सोमवार को करीबन 2 पर्सेंट चढ़कर 400.80 रुपये पर आ गए थे।

कंपनी के तिमाही नतीजे

BEL की इस तिमाही की राजस्व आय ₹4,417 करोड़ रही, जो पिछले साल की तुलना में 5.2% अधिक है। दूसरी ओर, कंपनी का EBITDA (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई) पिछले साल की तुलना में 32.2% बढ़कर ₹1,240.4 करोड़ पहुंच गया। कंपनी का EBITDA मार्जिन 22.3% से बढ़कर 28.1% हो गया, यानी लगभग 600 बेसिस प्वाइंट्स की बढ़त, जबकि बाजार का अनुमान 24.5% था।

ऑर्डर बुक पोजिशन

1 अप्रैल 2025 तक BEL की ऑर्डर बुक ₹71,650 करोड़ पर थी। नए वित्त वर्ष की शुरुआत से अब तक BEL को ₹7,348 करोड़ के ऑर्डर मिल चुके हैं, जो कि कंपनी के पूरे साल के ₹27,000 करोड़ ऑर्डर इंफ्लो गाइडेंस का 27% है। इसमें ₹30,000 करोड़ का क्विक-रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल (QRSAM) का बड़ा ऑर्डर शामिल नहीं है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।