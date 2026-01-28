डिफेंस कंपनी को 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा, नई ऊंचाई पर पहुंच गए शेयर

संक्षेप: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर बुधवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर BSE में इंट्राडे के दौरान 9% से अधिक चढ़कर 457.95 रुपये पर जा पहुंचे। डिफेंस कंपनी को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 1580 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है।

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर बुधवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 9 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 457.95 रुपये पर जा पहुंचे। नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर कारोबार के आखिर में 8.90 पर्सेंट के उछाल के साथ 453.40 रुपये पर बंद हुए हैं। दिसंबर 2025 तिमाही के शानदार नतीजों के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में यह उछाल आया है।

कंपनी को हुआ है 1580 करोड़ रुपये का मुनाफा

डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 1580 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। नवरत्न कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 21 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 1312 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का रेवेन्यू सालाना आधार पर 24 पर्सेंट बढ़कर 7154 करोड़ रुपये रहा है। सितंबर 2025 तिमाही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मुनाफा 1287 करोड़ रुपये था। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू सितंबर 2025 तिमाही में 5946 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष के 9 महीनों में BEL का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 3836 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 3196 करोड़ रुपये था।

944% उछल गए हैं BEL के शेयर

नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयर पिछले 5 साल में 944 पर्सेंट चढ़ गए हैं। डिफेंस कंपनी के शेयर 29 जनवरी 2021 को 43.43 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 28 जनवरी 2026 को 453.40 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले 4 साल की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों में 557 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 381 पर्सेंट उछले हैं। पिछले एक साल में नवरत्न कंपनी के शेयर करीब 76 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 457.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 240.15 रुपये है।