डिफेंस कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी, DRDO ने दी है बड़ी मंजूरी, 1997% चढ़ गए हैं शेयर

संक्षेप: डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर BSE में 5% उछलकर 249.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने बताया है कि उसे DRDO से दो बड़े अप्रूवल्स मिले हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 5 साल में 1997% उछल गए हैं।

एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में सोमवार को तूफानी तेजी आई है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर सोमवार को BSE में 5 पर्सेंट चढ़कर 249.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। डिफेंस कंपनी ने बताया है कि उसे डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) से दो बड़े अप्रूवल्स मिले हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को डायरेक्टेड एनर्जी वीपन (DEW) सिस्टम्स में दो अलग-अलग ट्रांसफर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए DRDO से मंजूरी मिली है। डिफेंस कंपनी के शेयर 5 साल में 1997 पर्सेंट उछल गए हैं।

DRDO से मिली मंजूरी के डीटेल्स

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) ने रेगुलेटरी फाइलिंग में अनाउंस किया है कि उसे DRDO से लेजर-बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वीपन (DEW) सिस्टम और डायरेक्टेड एनर्जी वीपन के लिए EO ट्रैकिंग सिस्टम से जुड़ी ट्रांसफर्स ऑफ टेक्नोलॉजी (ToT) की मंजूरी मिल गई है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने कहा है कि ये ट्रांसफर्स ऑफ टेक्नोलॉजी डायरेक्टेड एनर्जी वीपन सबसिस्टम्स में कंपनी की क्षमताओं को मजबूत करेंगे। कंपनी फिलहाल इंडियन ऑर्म्ड फोर्सेज के लिए क्रिटिकल एंटी-ड्रोन सिस्टम्स डिवेलप कर रही है, जिसमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल सॉल्यूशंस होंगे।

1997% उछल गए हैं डिफेंस कंपनी के शेयर

डिफेंस कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स (Apollo Micro Systems) के शेयर पिछले पांच साल में 1997 पर्सेंट चढ़ गए हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 24 दिसंबर 2020 को 11.91 रुपये पर थे। डिफेंस कंपनी के शेयर 22 दिसंबर 2025 को 249.80 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 1871 पर्सेंट की तूफानी तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 साल में अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 921 पर्सेंट चढ़ गए हैं। पिछले एक साल में डिफेंस कंपनी के शेयरों में 168 पर्सेंट की तेजी आई है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 354.65 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 92.50 रुपये है।