आज शेयर बाजार में दहाड़ रहे हैं 6 डिफेंस कंपनियों के शेयर, 9% तक चढ़ा है भाव

संक्षेप: Defence Stocks: डिफेंस कंपनियों के शेयरों में आज शुक्रवार को भी तेजी देखने को मिल रही है। डिफेंस कंपनियों के शेयर 9 प्रतिशत तक चढ़ गए। इसके पीछे की कॉरपोरेट घोषणाओं को माना जा रहा है।

Defence Stocks: डिफेंस कंपनियों के शेयरों में आज शुक्रवार को भी तेजी देखने को मिल रही है। डिफेंस कंपनियों के शेयर 9 प्रतिशत तक चढ़ गए। इसके पीछे की कॉरपोरेट घोषणाओं को माना जा रहा है। बता दें, शेयर बाजार में भारी बिकवाली आज देखने को मिली है। लेकिन इसके बाद निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में 1 प्रतिशत से अधिक की उछाल दर्ज की गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

किन कंपनियों के शेयरों में उछाल? एमटीएआर टेक्नोलॉजी, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनेमिक्स एंड डायनेमिक्स टेक्नोलॉजी के शेयरों में आज शुक्रवार को 2 प्रतिशत से 9 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इनके अलावा पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स और बीईएमएल के शेयरों में एक प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।

डिफेंस कंपनियों के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह क्या? एमटीएआर टेक्नोलॉजी के शेयर 9 प्रतिशत की तेजी के बाद बीएसई में 2742 रुपये के 52 वीक हाई पर पहुंच गए। मार्केट इस डिफेंस कंपनी से दूसरी छमाही में में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है। बीते एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 15.50 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 4 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 94 प्रतिशत बढ़ा है।

बीईएल को गुरुवार को 586 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला था। नया ऑर्डर कंपनी को ड्रोन डिटेक्शन और जैमिंग सिस्टम्स के लिए मिला है। इसका असर कंपी के शेयरों पर साफ दिख रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 6 सबमरिन का कॉन्ट्रैक्ट्स मार्च 2026 मे साइन किया जा सकता है। इस वर्क ऑर्डर की कीमत 72000 करोड़ रुपये की है। इस वर्क ऑर्डर में एमडीएल की भूमिका काफी अहम रहेगी। बता दें, अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स को भी कल 275.27 करोड़ रुपये का काम मिला था।