Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Defence Acquisition Council approved 79000 crore rupee for Air force Navy and Army
सेना के लिए खरीदे जाएंगे 79000 करोड़ रुपये के नए सामान, डिफेंस कंपनियों की चांदी

सेना के लिए खरीदे जाएंगे 79000 करोड़ रुपये के नए सामान, डिफेंस कंपनियों की चांदी

संक्षेप:

सेना के लिए 79000 करोड़ रुपये के नए डिफेंस सामान खरीदे जाएंगे। सरकार की तरफ से इसका अप्रूवल दे दिया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council) की मीटिंग सोमवार को हुई।

Dec 29, 2025 05:41 pm IST
सेना के लिए 79000 करोड़ रुपये के नए डिफेंस सामान खरीदे जाएंगे। सरकार की तरफ से इसका अप्रूवल दे दिया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council) की मीटिंग सोमवार को हुई। इस मीटिंग में 79000 रुपये के नए सामान खरीदने की मंजूरी मिली है। इससे भारतीय सेनाओं की स्थिति और मजबूत होगी। उनकी क्षमताओं में विस्तार होगा।

इस मीटिंग में जररूत के लिए मंजूरी (Acceptance of Necessity) दी गई है। लॉयटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, लो लेवल लाइट वेट राडार्स, पिनाका मल्टी रॉकेट सिस्टम के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट एम्यूनिशन, इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन आदि की मंजूरी दी गई है।

आर्मी क्या कुछ खरीद सकती है?

प्रेस को दी जानकारी के अनुसार लॉयटरिंग म्यूनिशन सिस्टम आर्मी के लिए खरीदा जाएगा। इसके लिए जहां रोशनी कम होगी वहां टारगेट चिंहित करके अटैक किया जाएगा। यह एक तरह से आत्मघाती हथियार होता है। जो टारगेट पर जाकर फटता है। पिनका के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेट रॉकेट भी खरीदा जाएगा।

इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लिए क्या खरीदा जाएगा?

बोलार्ड पुल टग्स, हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टेवेयर डिफाइंड रेडियोज़ इंडियन नेवी के लिए खरीदने की तैयारी है। इससे हमारी समुद्री क्षमता में और विस्तार होगा। एयरफोर्स की बात करें तो अस्त्र एमके-II मिसाइल, फुल मिशन सिम्यूलेटर और ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्ड सिस्टम खरीदा जाएगा।

डिफेंस कंपनियों की चांदी

सरकार का फोकस स्वदेशी प्रोडक्ट्स पर अधिक है। ऐसे में इस 79000 करोड़ रुपये के अप्रूवल का फायदा देश के अंदर मौजूद कंपनियों को भी मिलेगा। बता दें, भारत का डिफेंस सेक्टर तेजी के साथ विस्तार कर रहा है। अभी रविवार को ही अडानी ग्रुप की तरफ से 2026 में डिफेंस सेक्टर में निवेश की बात सामने आई थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

