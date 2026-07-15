जो काम ऐपल और सैमसंग नहीं कर पाए, अब उसे करने निकले जोमैटो के फाउंडर! जानकर होश उड़ जाएंगे

फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो (अब Eternal) को भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल कराने वाले दीपिंदर गोयल अब पूरी तरह नए सेक्टर में बड़ा दांव लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कंपनी के CEO पद से हटने के बाद गोयल ने अपनी अगली पारी की शुरुआत हेल्थ टेक और एयरोस्पेस जैसे हाई-टेक सेक्टर से करने का फैसला किया है। उनका मानना है कि भविष्य में केवल फूड डिलीवरी ही नहीं, बल्कि इंसानों की हेल्थ और तेज़ ट्रांसपोर्टेशन जैसी समस्याओं को हल करने वाली तकनीकें सबसे ज्यादा बदलाव लाएंगी।

दीपिंदर गोयल का पहला बड़ा प्रोजेक्ट टेंपल (Temple) नाम का एक स्मार्ट वियरेबल (Wearable Device) है। यह एक छोटे बीन्स (Bean) के साइज का डिवाइस होगा, जिसे सिर के किनारे यानी कनपटी (Temple) पर पहना जाएगा। कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस शरीर की मेटाबॉलिक स्टेट (Metabolic State) को रियल टाइम में माप सकेगा, यानी यह केवल हार्ट रेट या स्टेप्स गिनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शरीर के अंदर चल रही ऊर्जा की खपत, तनाव, मेडिटेशन, रिकवरी, नींद और एक्सरसाइज के दौरान होने वाले बदलावों की जानकारी भी देगा।

गोयल के मुताबिक, मौजूदा स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड हार्ट रेट के आधार पर अनुमान लगाते हैं, जबकि टेंपल (Temple) सीधे शरीर के मेटाबॉलिज्म को मापने की कोशिश करेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी माना है कि इस तकनीक को अभी स्वतंत्र वैज्ञानिकों से पूरी तरह प्रमाणित किया जाना बाकी है। लॉन्च से पहले कंपनी पीयर-रिव्यू स्टडी और अन्य वैज्ञानिक परीक्षण भी कराएगी।

टेंपल (Temple) डिवाइस की कीमत करीब 1,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 85 हजार रुपये) रखी जा सकती है। इसलिए इसे आम लोगों के बजाय एथलीट्स, बिजनेस लीडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स और हाई-परफॉर्मेंस प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। खुद दीपिंदर गोयल का कहना है कि उन्होंने यह प्रोडक्ट सबसे पहले अपनी जरूरत के लिए बनाया है और बिजनेस तो इसका एक साइड इफेक्ट है।

हेल्थ टेक के अलावा गोयल का दूसरा बड़ा दांव LAT Aerospace नाम की एविएशन कंपनी है। उन्होंने इसमें अपनी तरफ से करीब 20 मिलियन डॉलर (लगभग 170 करोड़ रुपये) का निवेश किया है। इस स्टार्टअप का लक्ष्य भारत के छोटे शहरों और कस्बों को कम लागत वाले छोटे विमानों से जोड़ना है। कंपनी ऐसे 8-सीटर विमान विकसित करना चाहती है जो छोटे रनवे से उड़ान भर सकें और बड़े एयरपोर्ट पर निर्भरता कम करें।

अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है, तो छोटे शहरों के बीच हवाई यात्रा काफी आसान और तेज हो सकती है। इससे लोगों को बड़े शहरों के एयरपोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि, गोयल खुद मानते हैं कि यह बेहद कठिन प्रोजेक्ट है और इसकी सफलता की संभावना फिलहाल बहुत कम है। फिर भी उनका मानना है कि अगर यह मॉडल काम कर गया तो भारत के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकता है।