Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Deep Diamond India Share surges 5 percent upper circuit back to back 3rd days
3 दिन से रॉकेट बना है यह शेयर, लगातार अपर सर्किट, ₹8 पर आया भाव, डिविडेंड देने की तैयारी

3 दिन से रॉकेट बना है यह शेयर, लगातार अपर सर्किट, ₹8 पर आया भाव, डिविडेंड देने की तैयारी

संक्षेप: कंपनी के शेयरों में पिछले तीन दिनों से लगातार ऊपरी सर्किट लग रहा है, जो भारी खरीदारी और मजबूत वॉल्यूम्स का संकेत देता है। 27 अक्टूबर 2025 को करीब 35 लाख इक्विटी शेयरों का लेन-देन हुआ, जबकि पिछले एक महीने का औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 21 लाख शेयरों का रहा है।

Mon, 27 Oct 2025 03:17 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Deep Diamond India Share: स्मॉलकैप और पेनी शेयरों में निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी के बीच डीप डायमंड इंडिया के शेयर सोमवार को लगातार तीसरे सत्र में 5% के अपर सर्किट पर पहुंच गए। कंपनी का शेयर भाव बीएसई पर ₹8.28 प्रति शेयर के नए 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर आ गया। कंपनी के शेयरों में पिछले तीन दिनों से लगातार ऊपरी सर्किट लग रहा है, जो भारी खरीदारी और मजबूत वॉल्यूम्स का संकेत देता है। 27 अक्टूबर 2025 को करीब 35 लाख इक्विटी शेयरों का लेन-देन हुआ, जबकि पिछले एक महीने का औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 21 लाख शेयरों का रहा है।

शेयरों में तेजी की वजह

शेयर बाजार के जानकारों के अनुसार, डीप डायमंड के शेयरों में तेजी का यह सिलसिला बाजार में चल रही व्यापक तेजी से भी जुड़ा हुआ है। सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों सूचकांक आधा प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। कंपनी ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक की तारीख की घोषणा की है। यह बैठक शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बोर्ड सदस्य अंतरिम लाभांश की घोषणा और भुगतान के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। इसके साथ ही बोर्ड फेरी ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड (Ferry Automotives Pvt. Ltd.) – जो कंपनी की एसोसिएट फर्म है – के इक्विटी शेयरों में निवेश को भी मंजूरी दे सकता है। कंपनी मौजूदा दिए गए ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी।

डीप डायमंड शेयर प्राइस परफॉर्मेंस

डीप डायमंड इंडिया के शेयरों ने हाल के महीनों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। 1 महीने में इसने 89% की छलांग लगाई है। 3 महीने में 102% की बढ़त दर्ज की गई और 6 महीने में 87% की तेजी देखी गई। साल की शुरुआत से (YTD) इसमें 30% की वृद्धि आई है। 5 साल में इसने 537% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 1:05 बजे दोपहर तक, डीप डायमंड का शेयर अब भी 5% अपर सर्किट पर ₹8.28 प्रति शेयर के स्तर पर स्थिर था। बाजार जानकारों का मानना है कि यदि कंपनी की बोर्ड बैठक में अंतरिम लाभांश या निवेश के संबंध में सकारात्मक निर्णय आता है, तो आने वाले सत्रों में शेयर में और तेजी देखने को मिल सकती है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।