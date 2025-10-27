3 दिन से रॉकेट बना है यह शेयर, लगातार अपर सर्किट, ₹8 पर आया भाव, डिविडेंड देने की तैयारी
Deep Diamond India Share: स्मॉलकैप और पेनी शेयरों में निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी के बीच डीप डायमंड इंडिया के शेयर सोमवार को लगातार तीसरे सत्र में 5% के अपर सर्किट पर पहुंच गए। कंपनी का शेयर भाव बीएसई पर ₹8.28 प्रति शेयर के नए 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर आ गया। कंपनी के शेयरों में पिछले तीन दिनों से लगातार ऊपरी सर्किट लग रहा है, जो भारी खरीदारी और मजबूत वॉल्यूम्स का संकेत देता है। 27 अक्टूबर 2025 को करीब 35 लाख इक्विटी शेयरों का लेन-देन हुआ, जबकि पिछले एक महीने का औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 21 लाख शेयरों का रहा है।
शेयरों में तेजी की वजह
शेयर बाजार के जानकारों के अनुसार, डीप डायमंड के शेयरों में तेजी का यह सिलसिला बाजार में चल रही व्यापक तेजी से भी जुड़ा हुआ है। सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों सूचकांक आधा प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। कंपनी ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक की तारीख की घोषणा की है। यह बैठक शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बोर्ड सदस्य अंतरिम लाभांश की घोषणा और भुगतान के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। इसके साथ ही बोर्ड फेरी ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड (Ferry Automotives Pvt. Ltd.) – जो कंपनी की एसोसिएट फर्म है – के इक्विटी शेयरों में निवेश को भी मंजूरी दे सकता है। कंपनी मौजूदा दिए गए ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी।
डीप डायमंड शेयर प्राइस परफॉर्मेंस
डीप डायमंड इंडिया के शेयरों ने हाल के महीनों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। 1 महीने में इसने 89% की छलांग लगाई है। 3 महीने में 102% की बढ़त दर्ज की गई और 6 महीने में 87% की तेजी देखी गई। साल की शुरुआत से (YTD) इसमें 30% की वृद्धि आई है। 5 साल में इसने 537% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 1:05 बजे दोपहर तक, डीप डायमंड का शेयर अब भी 5% अपर सर्किट पर ₹8.28 प्रति शेयर के स्तर पर स्थिर था। बाजार जानकारों का मानना है कि यदि कंपनी की बोर्ड बैठक में अंतरिम लाभांश या निवेश के संबंध में सकारात्मक निर्णय आता है, तो आने वाले सत्रों में शेयर में और तेजी देखने को मिल सकती है।